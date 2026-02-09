Πυρηνική συνεργασία ΗΠΑ - Αρμενίας με γεωπολιτικές προεκτάσεις στον Νότιο Καύκασο

Σε συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνική χρήση κατέληξαν η Αρμενία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική βαρύτητα στον Νότιο Καύκασο. Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Ουάσινγκτον να εμβαθύνει τις σχέσεις της με το Ερεβάν, μια χώρα που παραδοσιακά διατηρούσε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, λίγους μόλις μήνες μετά τη συμφωνία ειρήνης στην περιοχή.

Η σχετική δήλωση συνεργασίας υπογράφηκε από τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη λεγόμενη Συμφωνία 123. Το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο επιτρέπει στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξάγουν πυρηνική τεχνολογία, εξοπλισμό και τεχνογνωσία σε συνεργαζόμενες χώρες.

Σε οικονομικούς όρους, η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για αμερικανικές εξαγωγές ύψους έως 5 δισ. δολαρίων, ενώ προβλέπονται επιπλέον συμβάσεις μακράς διάρκειας, αξίας περίπου 4 δισ. δολαρίων, που αφορούν την προμήθεια καυσίμων και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ο Νικόλ Πασινιάν χαρακτήρισε τη συμφωνία ως την απαρχή μιας νέας εποχής στην ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Παρότι η Αρμενία εξαρτάται ιστορικά από τη Ρωσία και το Ιράν στον ενεργειακό τομέα, το Ερεβάν εξετάζει πλέον εναλλακτικές λύσεις για την αντικατάσταση του πυρηνικού σταθμού Metsamor, ο οποίος λειτουργεί με ρωσική τεχνολογία. Στο τραπέζι βρίσκονται προτάσεις από χώρες όπως η Κίνα, η Γαλλία και η Νότια Κορέα, ωστόσο η πρόσφατη συμφωνία με τις ΗΠΑ ενισχύει σαφώς το αμερικανικό πλάνο, περιορίζοντας την επιρροή της Μόσχας στην περιοχή — επιρροή που έχει ήδη αποδυναμωθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος προωθεί και την πρωτοβουλία «Διαδρομή Τραμπ για τη Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία» (TRIPP). Πρόκειται για έναν εμπορικό και μεταφορικό διάδρομο μήκους 43 χιλιομέτρων στη νότια Αρμενία, ο οποίος θα συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακα του Ναχιτσεβάν. Ο σχεδιαζόμενος διάδρομος αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας σύνδεσης μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, παρακάμπτοντας τόσο τη Ρωσία όσο και το Ιράν, εξυπηρετώντας τους δυτικούς σχεδιασμούς για διαφοροποίηση των εμπορικών οδών.

Η περιοδεία του Τζέι Ντι Βανς στον Νότιο Καύκασο θα συνεχιστεί την Τετάρτη και την Πέμπτη με επισκέψεις στο Αζερμπαϊτζάν, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη αμερικανική παρουσία και εμπλοκή στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.