Λήξη της απεργίας για την πλειονότητα των νοσηλευτών στη Νέα Υόρκη μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων
23:05 - 09 Φεβ 2026

Λήξη της απεργίας για την πλειονότητα των νοσηλευτών στη Νέα Υόρκη μετά από έναν μήνα κινητοποιήσεων

Reporter.gr Newsroom
Σε συμφωνία με τους ιδιωτικούς νοσοκομειακούς ομίλους κατέληξαν τα δύο τρίτα των περίπου 15.000 νοσηλευτών που βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις στη Νέα Υόρκη από τις 12 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το συνδικάτο New York State Nurses Association (NYSNA).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σχεδόν 10.500 μέλη του συνδικάτου κατέληξαν σε προσωρινές συμφωνίες με τα νοσοκομεία όπου εργάζονται. Εφόσον οι συμφωνίες επικυρωθούν μέσω ψηφοφορίας, οι νοσηλευτές αυτοί αναμένεται να επιστρέψουν στις θέσεις τους το Σάββατο. Παράλληλα, περίπου 4.200 νοσηλευτές συνεχίζουν την απεργία.

Όπως επισημαίνει το NYSNA, δύο από τους τρεις νοσοκομειακούς ομίλους που επηρεάστηκαν από την κινητοποίηση αποδέχθηκαν βασικά αιτήματα των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση του προσωπικού στα τμήματα, οι αυξήσεις μισθών και η διατήρηση των κοινωνικών παροχών.

Οι συμφωνίες περιλαμβάνουν επίσης ρυθμίσεις για την προστασία των νοσηλευτών από περιστατικά βίας στον χώρο εργασίας, πρόνοιες απέναντι στις επιπτώσεις της αυξανόμενης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της υγείας, καθώς και μέτρα προστασίας για ασθενείς και εργαζόμενους που είναι μετανάστες ή τρανς.

Το ζήτημα αποκτά πρόσθετη πολιτική διάσταση, καθώς από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, η αμερικανική κυβέρνηση εφαρμόζει πολιτική μαζικών απελάσεων και περιορισμού δικαιωμάτων των διεμφυλικών ατόμων.

Τα νοσοκομεία Montefiore και Mount Sinai, τα οποία συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους εργοδότες του κλάδου, δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιώσει τις συμφωνίες ούτε έχουν προχωρήσει σε επίσημο σχολιασμό.

Η απεργία χαρακτηρίζεται από το NYSNA ως η μεγαλύτερη στην ιστορία του νοσηλευτικού κλάδου της Νέας Υόρκης. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιανουάριο του 2023 περίπου 7.000 νοσηλευτές είχαν προχωρήσει σε τριήμερη απεργία, η οποία οδήγησε στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης.

