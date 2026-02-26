Ιταλία: Σύλληψη ενός άνδρα για τη δολοφονία τριών καθολικών μοναχών το 2014

Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν 50χρονο άνδρα από το Μπουρούντι, που φέρεται να συνδέεται με έναν υψηλόβαθμο στρατηγό, σχετικά με τη δολοφονία τριών Ιταλίδων ιεραποστόλων μοναχών στην εμπορική πρωτεύουσα του Μπουρούντι, Μπουζουμπούρα, πριν από πάνω από δέκα χρόνια, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι εισαγγελείς στην Πάρμα.

Ο ύποπτος, Γκιγιόμ Χαρουσιμάνα, φέρεται να υποκίνησε, συντόνισε και υποστήριξε υλικοτεχνικά τις δολοφονίες της Όλγα Ρακιέτι, 83 ετών, της Λουτσία Πούλιτσι, 75 ετών, και της Μπερναντέτα Μπογκιάν, 79 ετών, σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στις 7-8 Σεπτεμβρίου 2014.

Οι δολοφονίες είχαν διαταχθεί από τον Αντόλφ Νσιμιριμάνα, τότε επικεφαλής της μυστικής αστυνομίας του Μπουρούντι, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2015. Η εκτέλεση των εντολών πραγματοποιήθηκε μέσω του Χαρουσιμάνα, ενός από τους συνεργάτες του, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εισαγγελέων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι μοναχές μπορεί να σκοτώθηκαν επειδή αρνήθηκαν να παρέχουν ιατρική βοήθεια σε πολιτοφυλακές του Μπουρούντι που δρούσαν στο Κονγκό, λόγω διαφωνιών για τη χρηματοδότηση ενός κέντρου νεότητας στο Καμένγκε, ή στο πλαίσιο κάποιας θυσιαστικής τελετής.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, τέσσερα άτομα θεωρούνταν ύποπτα για τις δολοφονίες: δύο ομολόγησαν μέσω ραδιοφώνου, ένα που περιγράφηκε ως σωματοφύλακας του στρατηγού εξετάστηκε στην Πάρμα και παραδέχτηκε εν μέρει τα γεγονότα, ενώ ένα τέταρτο άτομο παραμένει άγνωστο.

Οι αρχές του Μπουρούντι δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη σε αίτημα για σχόλιο, ενώ δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία με τον Χαρουσιμάνα για δήλωση.

Οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές άνοιξαν ξανά τις έρευνες το 2024, βασιζόμενες σε στοιχεία από βιβλίο της ερευνήτριας δημοσιογράφου Τζιούσι Μπαϊόνι, που τους οδήγησαν σε μαρτυρίες άλλων μοναχών, οι οποίες δεν είχαν ληφθεί υπόψη από τις αρχές του Μπουρούντι.

Το όνομα του Χαρουσιμάνα είχε ήδη εμφανιστεί σε προηγούμενες έρευνες για τις δολοφονίες, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, και είχε λάβει ταξιδιωτική βίζα για την Ιταλία το 2018 για να παρακολουθήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Πάρμα, στα βόρεια της χώρας.

Οι αρχές δήλωσαν ότι είχε προσαχθεί για ανάκριση εκείνη την περίοδο στην Πάρμα, αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι βρισκόταν εκτός Μπουρούντι κατά τη στιγμή των δολοφονιών και παρουσίασε σφραγίδες διαβατηρίου ως απόδειξη της απουσίας του.