Bloomberg: Η ΕΕ ενισχύει την παρουσία της σε Κύπρο και Μέση Ανατολή

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται, ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν την υποστήριξή τους προς την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε σήμερα (5/3) ότι η Ιταλία θα στείλει αμυντική βοήθεια στις χώρες του Κόλπου που θα τη ζητήσουν.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η δήλωση αυτή έγινε ενώ οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, έναν οργανισμό που αποτελείται από έξι χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, οι υπουργοί επιβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών του Κόλπου να λάβουν «όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της ασφάλειας και της σταθερότητάς τους και για την προστασία των εδαφών, των πολιτών και των κατοίκων τους».

«Προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτές τις διαδρομές ανοιχτές», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας κατά την άφιξή της στη συνάντηση, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «εξαιρετικά ανήσυχη» για την ασφάλεια στη θάλασσα.

Σημειώνεται ότι οι ναυτικές αποστολές της ΕΕ στην περιοχή -οι επιχειρήσεις «Αταλάντα» και «Ασπίδες»- βρίσκονται ήδη εκεί, αν και όχι στα Στενά του Ορμούζ, όπως ανέφερε. Ωστόσο υπογράμμισε ότι διάφορα ευρωπαϊκά ναυτικά μέσα συντονίζονται για να παρέχουν υποστήριξη στη θαλάσσια ασφάλεια.

Η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ισπανία συγκαταλέγονται μεταξύ των χωρών που έχουν δηλώσει ότι θα στείλουν πλοία στην Κύπρο. Μιλώντας σήμερα στις Βρυξέλλες, ο Κύπριος υπουργός Νικόλας Ιωαννίδης υποβάθμισε την απειλή.

«Η Κύπρος δε δέχεται επίθεση», δήλωσε, προσθέτοντας ωστόσο: «Φυσικά παραμένουμε σε εγρήγορση».

Η Κάλλας αναφέρθηκε επίσης στην κλιμακούμενη διαμάχη μεταξύ της Ισπανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά την απειλή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς στην Ισπανία, λόγω της άρνησης της Μαδρίτης να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές τους βάσεις στη χώρα.

«Έχουμε μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που υπογράφηκε τον Ιούνιο, επομένως ελπίζουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σεβαστούν αυτή τη συμφωνία, η οποία ισχύει για όλα τα κράτη μέλη», δήλωσε.

Η Ισπανία, από την πλευρά της, διέψευσε ότι έχει αλλάξει την απόφασή της να μην επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιεί τις βάσεις της, αντικρούοντας δήλωση που έκανε χθες η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Μιλώντας το πρωί σε συνάντηση των υπουργών Εσωτερικών στις Βρυξέλλες, ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα Γκόμεθ επανέλαβε τη θέση της χώρας του ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δε βασίστηκε σε διεθνείς κανόνες, στο διεθνές δίκαιο ή στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».