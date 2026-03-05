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Τσάφος: Κρίσιμος παράγοντας οι διεθνείς τιμές ενέργειας – Δεν τίθεται θέμα επάρκειας
Πολιτική
16:08 - 05 Μαρ 2026

Τσάφος: Κρίσιμος παράγοντας οι διεθνείς τιμές ενέργειας – Δεν τίθεται θέμα επάρκειας

Reporter.gr Newsroom
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Η διάρκεια του πολέμου, η ένταση των συγκρούσεων, ενδεχόμενα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις καθώς και πιθανές εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ και στις διεθνείς μεταφορές ενέργειας αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων. Αυτό επισήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο κύριος κίνδυνος αφορά κυρίως την πορεία των διεθνών τιμών και όχι την επάρκεια των προϊόντων. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα εμφανίζει περιορισμένη εξάρτηση από την εμπόλεμη περιοχή, καθώς τα ελληνικά διυλιστήρια διαθέτουν εναλλακτικές πηγές προμήθειας, ενώ παράλληλα η χώρα εξάγει σημαντικές ποσότητες πετρελαιοειδών.

Παρουσιάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία, ο υφυπουργός ανέφερε ότι η τιμή του Brent crude oil διαμορφώνεται σήμερα περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι, όταν πριν από μερικούς μήνες κινούνταν γύρω στα 70 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 10%-15%. Ωστόσο, η άνοδος αυτή δεν μεταφέρεται πλήρως στην τιμή της αντλίας, καθώς περισσότερο από το 50% της λιανικής τιμής αποτελείται από φόρους. Επιπλέον, η υποχώρηση της ισοτιμίας δολαρίου έναντι του ευρώ λειτουργεί ως «μαξιλάρι» για τους καταναλωτές. Παρά την αύξηση, οι τιμές παραμένουν αρκετά χαμηλότερες από τα επίπεδα της κρίσης του 2022, όταν το πετρέλαιο είχε φτάσει έως και τα 120 δολάρια το βαρέλι.

Αναφορικά με το φυσικό αέριο, στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο TTF Netherlands Gas Hub η τιμή πριν από την πρόσφατη κρίση βρισκόταν περίπου στα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Σήμερα έχει ανέβει κοντά στα 50 ευρώ/MWh, ενώ πρόσκαιρα άγγιξε και τα 60 ευρώ/MWh. Παρά τη νέα άνοδο, τα επίπεδα παραμένουν παρόμοια με τα περσινά και απέχουν σημαντικά από το 2022, όταν η τιμή είχε εκτιναχθεί έως και τα 350 ευρώ/MWh.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, η τιμή χονδρικής στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ήταν τον Ιανουάριο 109 ευρώ/MWh, τον Φεβρουάριο υποχώρησε στα 78 ευρώ/MWh, ενώ τις τελευταίες ημέρες κινείται περίπου στα 100 ευρώ/MWh. Παρά τη διακύμανση, η τιμή παραμένει κοντά στα επίπεδα των προηγούμενων μηνών και χαμηλότερη σε σχέση με αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Αυστρία και η Βουλγαρία.

Αναφερόμενος στον ρόλο των Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο κ. Τσάφος εξήγησε ότι όταν η συμμετοχή των ΑΠΕ μειώνεται, αυξάνεται η χρήση φυσικού αερίου και, κατ’ επέκταση, η τιμή της ενέργειας. Αντίθετα, όταν η παραγωγή από ΑΠΕ αυξάνεται, περιορίζεται η ανάγκη για φυσικό αέριο και οι τιμές υποχωρούν. «Η Ελλάδα έχει φτάσει περίπου στο 55% ως προς τη συμμετοχή ΑΠΕ στο σύστημα και έχει μετατραπεί από εισαγωγέας σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε.

Τέλος, επεσήμανε ότι «συναγερμός» θα σημάνει σε περίπτωση που η τιμή του πετρελαίου ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι ή αν το φυσικό αέριο υπερβεί τα 60 ευρώ/MWh.

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