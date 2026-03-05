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ΗΠΑ: Στο 2,8% η αύξηση παραγωγικότητας και κόστους εργασίας το δ’ τρίμηνο
Ειδήσεις
16:09 - 05 Μαρ 2026

ΗΠΑ: Στο 2,8% η αύξηση παραγωγικότητας και κόστους εργασίας το δ’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Η παραγωγικότητα και το κόστος εργασίας αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι ανέμεναν οι οικονομολόγοι στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ οι απολύσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη (5/3).

Η παραγωγικότητα, που αποτελεί μέτρο της παραγωγής σε σχέση με τις ώρες εργασίας, αυξήθηκε κατά 2,8% για την περίοδο Οκτωβρίου–Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS). Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones είχαν προβλέψει αύξηση 1,8%. Σε ετήσια βάση, η παραγωγικότητα επίσης αυξήθηκε κατά 2,8%.

Παράλληλα, το μοναδιαίο κόστος εργασίας (unit labor costs), δηλαδή η αποζημίωση των εργαζομένων προσαρμοσμένη ως προς την παραγωγικότητα, αυξήθηκε επίσης κατά 2,8%, ξεπερνώντας την εκτίμηση για 2%. Σε ετήσια βάση, το κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 1,3%.

Το BLS ανέφερε επίσης ότι οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 0,2% τον Ιανουάριο, χαμηλότερα από την πρόβλεψη για αύξηση 0,3%.

Σε άλλα στοιχεία, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ανήλθαν στις 213.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου, αμετάβλητες σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και ελαφρώς κάτω από την εκτίμηση των 215.000, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανεργίας, οι οποίες καταγράφονται με καθυστέρηση μίας εβδομάδας, αυξήθηκαν κατά 46.000, φτάνοντας τα 1,87 εκατομμύρια.

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