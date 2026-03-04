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Λευκός Οίκος: Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν – Διαψεύδει η Μαδρίτη
Ειδήσεις
22:00 - 04 Μαρ 2026

Λευκός Οίκος: Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν – Διαψεύδει η Μαδρίτη

Reporter.gr Newsroom
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Η Ισπανία φέρεται, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, να συμφώνησε σε συνεργασία με τον αμερικανικό στρατό, όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου Κάρολαϊν Λεβίτ.

Η τοποθέτηση αυτή ήρθε μία ημέρα μετά την πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή εμπορικού εμπάργκο στη Μαδρίτη, εξαιτίας της άρνησής της να επιτρέψει τη χρήση κοινών ναυτικών και αεροπορικών βάσεων στη νότια Ισπανία από αμερικανικά αεροσκάφη.

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, η Λέβιτ ανέφερε ότι, «κατά την άποψή της», τις τελευταίες ώρες η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να δώσει διευκρινίσεις για το περιεχόμενο ή την έκταση της φερόμενης συμφωνίας.

Στην ίδια ενημέρωση, επανέλαβε τους τέσσερις βασικούς στόχους των κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν. Όπως είπε, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την καταστροφή του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων, την εξουδετέρωση της ναυτικής παρουσίας της Τεχεράνης στην περιοχή, τη διάλυση οργανώσεων που δρουν για λογαριασμό του Ιράν και κατηγορούνται για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών δυνάμεων, καθώς και την αποτροπή περαιτέρω ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Μάλιστα, χαρακτήρισε την επιχείρηση «Epic Fury» ως απόλυτα επιτυχημένη μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Μοτζταμπά, γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ενδέχεται να θεωρείται επικρατέστερος διάδοχος στην ηγεσία της χώρας.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, η Μαδρίτη διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί αλλαγής στάσης. Ο υπουργός Εξωτερικών José Manuel Albares, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, τόνισε ότι η θέση της Ισπανίας παραμένει αμετάβλητη και απέρριψε οποιαδήποτε αναφορά σε συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας στο πλαίσιο του πολέμου κατά του Ιράν.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/03/2026 - 22:06
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