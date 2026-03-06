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Λευκός Οίκος: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα ολοκληρωθούν σε 4-6 εβδομάδες
Ειδήσεις
20:43 - 06 Μαρ 2026

Λευκός Οίκος: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα ολοκληρωθούν σε 4-6 εβδομάδες

Reporter.gr Newsroom
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Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε σήμερα, Παρασκευή (6/3), ένα ακόμη μήνυμα στην Τεχεράνη, ζητώντας την άνευ όρων παράδοση του Ιράν, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.  

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη «σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου».

Σημείωσε, επίσης, ότι εξετάζονται διάφορα πρόσωπα για την ηγεσία του Ιράν και προσέθεσε πως οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλισμού για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις της έγιναν ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ετοιμάζεται να συναντηθεί με μεγάλους αμυντικούς εργολάβους.

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