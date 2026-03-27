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Στενό Ορμούζ: Το Ιράν διαψεύδει Τραμπ &amp; απειλεί με «σκληρά μέτρα» κάθε πλοίο που επιχειρεί διέλευση
Ειδήσεις
15:41 - 27 Μαρ 2026

Στενό Ορμούζ: Το Ιράν διαψεύδει Τραμπ & απειλεί με «σκληρά μέτρα» κάθε πλοίο που επιχειρεί διέλευση

Reporter.gr Newsroom
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Το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/3) ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και οποιαδήποτε διέλευση πλοίου θα αντιμετωπίσει «σκληρά μέτρα». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τρία πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά απωθήθηκαν, ενώ η διαδρομή παραμένει κλειστή για πλοία που ταξιδεύουν από και προς λιμάνια συνδεδεμένα με τους «εχθρούς» της Τεχεράνης.

Στην επίσημη ανακοίνωση των Φρουρών, αναφέρεται πως: «Σήμερα το πρωί, μετά τα ψέματα του διεφθαρμένου προέδρου των ΗΠΑ που ισχυρίστηκε ότι το Στενό του Ορμούζ ήταν ανοιχτό, τρία πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων διαφορετικών εθνικοτήτων απωθήθηκαν μετά από προειδοποίηση από το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης».

Η διαδρομή απαγορεύεται για πλοία «προς και από» λιμάνια προέλευσης που ανήκουν σε συμμάχους και υποστηρικτές των «σιωνιστών-αμερικανών εχθρών», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σημασία για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες αγορές

Το Στενό του Ορμούζ αποτελεί στρατηγικό σημείο για τη διεθνή ναυτιλία, μεταφέροντας περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και άλλα ζωτικής σημασίας προϊόντα.

Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει εγκρίνει τη διέλευση 26 πλοίων μέσω μιας παράκαμψης γύρω από το νησί Λαράκ, γνωστή ως η «περίοδος διοδίων της Τεχεράνης», σύμφωνα με το ναυτιλιακό περιοδικό Lloyd’s List. Τα περισσότερα από αυτά ήταν πλοία ελληνικής και κινεζικής ιδιοκτησίας, καθώς και ινδικής, πακιστανικής και συριακής ιδιοκτησίας.

Η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά ασταθής», σύμφωνα με την αναλύτρια Rebecca Gerdes από την εταιρεία πληροφοριών για την ενεργειακή αγορά Kpler. Την Παρασκευή, δύο πλοία της κινεζικής COSCO που προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά αναγκάστηκαν να κάνουν στροφή, ενώ η ταυτότητα του τρίτου πλοίου που αναφέρθηκε από τους Φρουρούς παραμένει άγνωστη.

Ο πόλεμος στην περιοχή ξεκίνησε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα τα πλοία να παραμένουν εγκλωβισμένα στον Κόλπο.

Αντιδράσεις και διεθνείς διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη (26/3) ότι το Ιράν επέτρεψε σε 10 πετρελαιοφόρα να περάσουν ως «δώρο», για να δείξει ότι παίρνει στα σοβαρά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Γερμανία, από την πλευρά της, δεν επιδιώκει άμεσες συνομιλίες με το Ιράν για τη διέλευση των πλοίων. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης: «Η συμφωνία που έχει επιτευχθεί από την Κίνα και την Ινδία πηγάζει από άμεσες συμφωνίες με το ιρανικό καθεστώς. Η γερμανική κυβέρνηση δεν επιδιώκει επί του παρόντος αυτό το είδος συμφωνίας και περιμένουμε έως ότου η στρατιωτική κατάσταση επιτρέψει ξανά τη διέλευση».

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