Πιερρακάκης: Στο επίκεντρο της G7 η παγκόσμια οικονομία, η τεχνητή νοημοσύνη και η Ουκρανία

Οι νέες προκλήσεις που διαμορφώνονται στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G7.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, με την ιδιότητά του ως προέδρου του Eurogroup, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Όπως τόνισε ο ίδιος σε ανάρτηση του, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου της G20, η οποία διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, με τους συμμετέχοντες να εξετάζουν τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια οικονομία.

Πιερρακάκης: Απαιτούνται συντονισμένες δράσεις

Σε ανάρτησή του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη συζήτηση ιδιαίτερα παραγωγική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συντονισμού των οικονομικών πολιτικών απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις.

«Οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν συντονισμένες δράσεις πολιτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του Eurogroup στάθηκε παράλληλα στην ανάγκη αντιμετώπισης όχι μόνο των άμεσων οικονομικών πιέσεων, αλλά και των διαρθρωτικών προβλημάτων που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις οικονομίες.

Οι προτεραιότητες για την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων

Όπως σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης, η αντιμετώπιση των σημερινών οικονομικών αντιξοοτήτων προϋποθέτει παρεμβάσεις σε βάθος, με έμφαση στη δημοσιονομική σταθερότητα και την ενεργειακή μετάβαση.

«Για να αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες οικονομικές αντιξοότητες, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες μας, να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα», υπογράμμισε.

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