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Νέα Αριστερά: Η αφαίμαξη που προκαλούν οι τιμές στα σουπερμάρκετ και τα πρατήρια καυσίμων δεν αντισταθμίζεται
Πολιτική
14:35 - 01 Σεπ 2026

Νέα Αριστερά: Η αφαίμαξη που προκαλούν οι τιμές στα σουπερμάρκετ και τα πρατήρια καυσίμων δεν αντισταθμίζεται

Reporter.gr Newsroom
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Η αφαίμαξη που προκαλούν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και τα πρατήρια καυσίμων δεν αντισταθμίζεται με κανένα «πακέτο» που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, αναφέρει σε ανακοίνωση της η Νέα Αριστερά.

Και συνεχίζει: Την ώρα που το Μαξίμου ισχυρίζεται πως το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι γεμάτο «εκπλήξεις», οι εργαζόμενοι και τα νοικοκυριά αντικρίζουν με τρόμο τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στα πρατήρια βενζίνης.

Η μεν «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών» από την πρώτη μέρα εφαρμογής της αποδείχτηκε κακόγουστο αστείο. Η εθελοντική της εφαρμογή από τα σούπερ μάρκετ και το ηθελημένα ασαφές πλαίσιο που τη διέπει οδηγούν τελικά σε μειώσεις για τα μάτια του κόσμου. Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα έρευνας της ιστοσελίδας dnews.gr, που αναδεικνύει πως πολλά προϊόντα στην πραγματικότητα πωλούνται σήμερα ακριβότερα σε σχέση με τον περασμένο Ιούλιο. Δεν είναι λοιπόν απορίας άξιο που οι μεγάλες επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ σπάνε κάθε τρίμηνο το ένα ρεκόρ κερδοφορίας μετά το άλλο.

Όσον αφορά, δε, τις τιμές των καυσίμων, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πετύχει να φέρει τη χώρα μας στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης με την ακριβότερη βενζίνη και diesel. Συγκεκριμένα, η χώρα μας καταλαμβάνει την 12η θέση μεταξύ 150 χωρών ως προς το κόστος των υγρών καυσίμων, με την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ. να πωλείται αντί 2,028 €/λίτρο και το diesel να έχει τιμή 2,040 €/λίτρο.

Μπροστά σε όλα αυτά, το Μαξίμου νίπτει τας χείρας του και παραπέμπει τους πολίτες στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Ωστόσο, οι πολίτες γνωρίζουν καλά πως όσα κι αν υποσχεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ισοσταθμιστεί η αφαίμαξη που έχουν υποστεί τα εισοδήματά τους επί τόσα χρόνια. Οι φοροελαφρύνσεις, δε, που προβάλλει κάθε μέρα το κυβερνητικό επιτελείο αφορούν τους λίγους και εκλεκτούς της κυβέρνησης, καθώς οι άδικοι έμμεσοι φόροι παραμένουν αμείωτοι και διαλύουν την αγοραστική δύναμη της πλειοψηφίας της κοινωνίας.

Η Νέα Αριστερά προτείνει:

  • ⁠ ⁠Μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης
  • ⁠ ⁠ΦΠΑ έως 5% στα υπόλοιπα είδη διατροφής και προϊόντα μαζικής χρήσης
  • ⁠ ⁠Πλαφόν τιμών σε βασικά αγαθά με βάση τις μέσες ευρωπαϊκές τιμές
  • ⁠ ⁠Επιβολή πλαφόν στις τιμές καυσίμων
  • ⁠ ⁠Μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα κατώτατα όρια που επιτρέπει η Ε.Ε.
  • ⁠ ⁠Ενίσχυση ελέγχων για την κερδοσκοπία και την εξάλειψη μονοπωλιακών πρακτικών
  • ⁠ ⁠Έλεγχοι για τη δραστική μείωση των μεσαζόντων
  • ⁠ ⁠Φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ
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