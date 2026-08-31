Ποιός ευνοεί τους κακοπληρωτές, το ΠΑΣΟΚ ή η κυβέρνηση;

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι με τις προτάσεις του για τα κόκκινα δάνεια τιμωρεί τους συνεπείς δανειολήπτες που πληρώνουν τις δόσεις τους και ευνοεί τους κακοπληρωτές.

Τους λέτε δηλαδή ότι είναι κορόιδα που πληρώνουν, ενώ αυτοί που δεν πληρώνουν ευνοούνται, λέει ο κ. Μαρινάκης και το ίδιο υποστηρίζουν και υπουργοί της κυβέρνησης, όπως πχ ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Υπενθυμίζουμε και στους δυο, ότι αυτό ακριβώς κάνει η κυβέρνηση με τη ρύθμιση των 120 δόσεων για αυτούς που χρωστάνε στην εφορία. Η ιδιαίτερα ευνοϊκή αυτή ρύθμιση ισχύει μόνο για όσους δεν πληρώνουν τους φόρους τους και δεν έχουν καν μπεί ποτέ σε ρύθμιση των χρεών τους. Όσοι πληρώνουν συστηματικά, είναι καταδικασμένοι να παραμείνουν στις ρυθμίσεις των 24 δόσεων. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία για συνεπείς και καλοπληρωτές φορολογούμενους από αυτή που τους επιβάλει η κυβέρνηση;