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Οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές κρατούν το πετρέλαιο πάνω από τα $80 το 2026
Εμπορεύματα
08:19 - 01 Σεπ 2026

Οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές κρατούν το πετρέλαιο πάνω από τα $80 το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Οι αναλυτές διατηρούν τις προβλέψεις τους για τιμές πετρελαίου άνω των 80 δολαρίων το βαρέλι το 2026, καθώς οι διαταραχές στη ναυτιλία που συνδέονται με τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν ενισχύουν τις προσδοκίες για περιορισμό της προσφοράς. Την ίδια ώρα, η αδύναμη ζήτηση στην Κίνα περιορίζει την άνοδο των τιμών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Στην έρευνα του Αυγούστου, στην οποία συμμετείχαν 31 οικονομολόγοι και αναλυτές, η μέση πρόβλεψη για το Brent το 2026 διαμορφώθηκε στα 85,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ για το αμερικανικό αργό (WTI) στα 80,20 δολάρια. Οι εκτιμήσεις παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες σε σχέση με τον Ιούλιο, όταν οι αντίστοιχες προβλέψεις ήταν 85,22 και 80,14 δολάρια.

«Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος καθοδικός κίνδυνος, καθώς η ζήτηση για εισαγωγές πιθανότατα θα παραμείνει υποτονική όσο το πετρέλαιο κινείται πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Η διάθεση για αναπλήρωση των αποθεμάτων θα επανέλθει μόνο όταν οι τιμές υποχωρήσουν σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα», δήλωσε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής έρευνας ενέργειας της DBS Bank

Οι αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα του Reuters εκτιμούν ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί κατά 1 έως 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026.

Οι εισαγωγές αργού της Κίνας υποχώρησαν τον Ιούνιο σε επίπεδα που πλησίασαν χαμηλό σχεδόν δεκαετίας, ενώ τον Ιούλιο ήταν μειωμένες κατά 24,3% σε ετήσια βάση.

Οι διαταραχές στη ναυτιλία στηρίζουν τις τιμές

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν, που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και κλιμακώθηκε με επιθέσεις σε ενεργειακές και ναυτιλιακές υποδομές σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου, έχει περιορίσει σημαντικά την κίνηση πλοίων στις θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής, μεταξύ άλλων και στα Στενά του Ορμούζ.

Η πρόοδος στις προσπάθειες αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε περιορισμένη τον Αύγουστο. Την Κυριακή, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτές στο νησί Λαράκ του Ιράν, στην πρώτη γνωστή αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν από τα τέλη Ιουλίου. Το Ιράν απάντησε με επίθεση σε δύο αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στην Ιορδανία, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το Brent έχει κινηθεί ως επί το πλείστον από τα υψηλά των 80 έως τα μέσα των 90 δολαρίων το βαρέλι.

Το Ιράν και το Ομάν εξακολουθούν να επεξεργάζονται τις λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ, βάσει της οποίας οι δύο χώρες θα μοιράζονται τον πλωτό δίαυλο και τα έσοδα που αυτός παράγει.

«Οι traders δεν προεξοφλούν πλέον μια άμεση πλήρη κατάρρευση των εξαγωγών από τον Κόλπο, αλλά ούτε και μια γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα», δήλωσε ο Phil Flynn, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group.

Η έρευνα του Reuters έδειξε ότι οι αναλυτές αναμένουν πως η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα παραμείνει σε έλλειμμα και το 2026, με τις εκτιμήσεις για το έλλειμμα να κυμαίνονται από 1,65 έως 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η διαταραχή στην προσφορά επισκιάζει τη ζήτηση

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναμένει ότι η παγκόσμια ζήτηση θα μειωθεί κατά 1,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2026, ενώ ο OPEC προβλέπει αύξηση κατά 580.000 βαρέλια ημερησίως, έχοντας ήδη μειώσει την προηγούμενη εκτίμησή του κατά 200.000 βαρέλια ημερησίως.

Τον Αύγουστο, ο OPEC+ ανακοίνωσε αύξηση της παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως για τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώνοντας την προγραμματισμένη άρση περίπου 1,65 εκατ. βαρελιών ημερησίως από τις εθελοντικές περικοπές παραγωγής που είχαν επιβληθεί το 2023.

Ωστόσο, έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, η δυνατότητα του OPEC+ να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου έχει περιοριστεί. Οι διαταραχές στην προσφορά, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, επισκιάζουν πλέον τις αποφάσεις του οργανισμού για την παραγωγή, ενώ η μειωμένη ζήτηση της Κίνας – του μεγαλύτερου εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο— συμβάλλει στην εξισορρόπηση της αγοράς.

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