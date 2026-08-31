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Ευρωαγορές: Απώλειες με φόντο την ένταση ΗΠΑ-Ιράν, το άλμα στο πετρέλαιο και την πίεση στα επιτόκια
Χρηματιστήρια
20:19 - 31 Αυγ 2026

Ευρωαγορές: Απώλειες με φόντο την ένταση ΗΠΑ-Ιράν, το άλμα στο πετρέλαιο και την πίεση στα επιτόκια

Reporter.gr Newsroom
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Με αρνητικό πρόσημο έκλεισαν τη Δευτέρα 31/8 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς η νέα στρατιωτική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγεί υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Οι επενδυτές επιχειρούν παράλληλα να αποτιμήσουν τις πιθανές επιπτώσεις των εξελίξεων στον πληθωρισμό και στην πορεία των επιτοκίων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κατέγραψε σημαντική πτώση κατά 0,62% στις 651,10 μονάδες. Παρά την εικόνα αυτή, ο δείκτης σημειώνει πέμπτη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο.

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX υποχώρησε κατά 1,09% στις 26.281,49 μονάδες, με τον πληθωρισμό να παρουσιάζει μικρή επιτάχυνση τον Αύγουστο και να διαμορφώνεται στο 2,9%. Στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε με ζημιές 0,79% στις 8.334,50 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο IBEX 35 στη Μαδρίτη κατέγραψε απώλειες 0,27%, στις 19.988,40 μονάδες. Τέλος, στο Μιλάνο, ο FTSE MIB σημείωσε οριακές απώλειες 0,01% και έκλεισε στις 52.612,69 μονάδες.

Η αγορά του Λονδίνου παραμένει κλειστή σήμερα εξαιτίας τραπεζικής αργίας.

Στην αγορά ενέργειας, το Brent ενισχύεται περισσότερο από 5% και κινείται κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, στον απόηχο των νέων στρατιωτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Οι ενεργειακές μετοχές αποτελούν τον κλάδο με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Την Κυριακή, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ, στην πρώτη γνωστή αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν από τα τέλη Ιουλίου. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον δύο αμερικανικών αεροπορικών βάσεων στην Ιορδανία, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Οι τελευταίες εξελίξεις αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και για πιθανές διαταραχές στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.

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