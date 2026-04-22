«Με την πλάτη στον τοίχο» ο Στάρμερ λόγω του σκανδάλου Μάντελσον

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ ανέλαβε την εξουσία με τη δέσμευση να κυβερνήσει τη χώρα με αποτελεσματικότητα, έπειτα από χρόνια πολιτικής αναταραχής. Ωστόσο, λιγότερο από δύο χρόνια αργότερα, οι κατηγορίες ότι το γραφείο του άσκησε πίεση για να προωθηθεί μια σημαντική τοποθέτηση έχουν πλήξει σοβαρά την εικόνα του.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνει το Reuters, εμπλεκόμενος σε σκάνδαλο σχετικά με την απόφασή του να διορίσει τον βετεράνο του Εργατικού Κόμματος, Πίτερ Μάντελσον στη σημαντικότερη διπλωματική θέση της Βρετανίας, ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ, η πολιτική ισχύς του Στάρμερ φαίνεται να κλονίζεται και η ηγετική του ικανότητα τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Από την πλευρά του, το γραφείο του Στάρμερ αρνείται τις κατηγορίες του πρώην ανώτατου αξιωματούχου του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Όλι Ρόμπινς, ότι ασκήθηκε πίεση στην ομάδα του για να επισπευσθεί ο διορισμός του Μάντελσον το περασμένο έτος.

Παρ΄ όλα αυτά, η κατάθεση του Ρόμπινς σε κοινοβουλευτική επιτροπή την Τρίτη, λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή του, αποκάλυψε αυτό που οι αντίπαλοι του Στάρμερ θεωρούν ως έλλειψη πολιτικού ενστίκτου και ενίσχυσε τις αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο διοικεί το γραφείο του.

Τρία άτομα κοντά στο περιβάλλον της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσαν στο Reuters ότι υπήρξε υπερβολική εξάρτηση από μια μικρή ομάδα έμπιστων συμβούλων, με αποτέλεσμα ο Στάρμερ -ο οποίος είχε δεσμευτεί να «τερματίσει το χάος της διαφθοράς»- να αιφνιδιάζεται από εξωτερικές εξελίξεις και να απομακρύνεται από το κόμμα του και το κοινό.

«Ο Στάρμερ παρουσιάστηκε σαν κάποιος που θα ήταν ηθικά άμεμπτος και τουλάχιστον ικανός», δήλωσε ο Κρις Χόπκινς, διευθυντής πολιτικής έρευνας της εταιρείας δημοσκοπήσεων Savanta, στο Reuters.

«Όταν χάνεις τα βασικά σου πλεονεκτήματα, δεν σου απομένουν πολλά.»

Υπενθυμίζεται ότι ο Στάρμερ διόρισε το Μάντελσον, -ο οποίος είχε διατελέσει υπουργός όταν οι Εργατικοί βρίσκονταν τελευταία φορά στην εξουσία πριν από περισσότερα από 15 χρόνια-, στα τέλη του 2024, επαινώντας την «απαράμιλλη εμπειρία του».

Ενώ τον απέπεμψε τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν μια σειρά emails αποκάλυψε τη σχέση του Μάντελσον με τον αποθανόντα καταδικασμένο Αμερικανό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν. Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τον Μάντελσον το Φεβρουάριο για υπόνοια κατάχρησης δημόσιου αξιώματος, χωρίς όμως να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Να σημειωθεί ότι ο ίδιος δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα.

Αν και ο Στάρμερ πιθανόν ήλπιζε ότι η απομάκρυνση του Μάντελσον θα έβαζε τέλος στο πολιτικό ζήτημα, την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι ήρθαν στο φως πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ένα όργανο ελέγχου είχε συστήσει εξαρχής να μην προχωρήσει ο διορισμός.

Επισημαίνεται ότι ο Στάρμερ δέχθηκε γρήγορα επικρίσεις από το κοινό για έλλειψη χαρίσματος και αργούς ρυθμούς δράσης, καθώς προτιμούσε τη διεξαγωγή αναθεωρήσεων πριν από την εφαρμογή πολιτικών, αντί να προχωρά άμεσα στις αλλαγές που είχε υποσχεθεί το κόμμα του πριν τις εκλογές, όπου οι Εργατικοί έβαλαν τέλος σε 14 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών.

Τρία άτομα κοντά στη Ντάουνινγκ Στριτ, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, ανέφεραν ότι ο Στάρμερ αρχικά βασίστηκε σε μια μικρή ομάδα συμβούλων που λειτουργούσαν συχνά αποφασίζοντας ποια θέματα έφταναν ή όχι σε εκείνον.

Πολλοί από αυτούς έχουν πλέον αποχωρήσει -με πιο χαρακτηριστική περίπτωση τον επικεφαλής του επιτελείου του, Μόργκαν ΜακΣουίνι, προστατευόμενο του Μάντελσον, ο οποίος παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την υπόθεση-.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η Ντάουνινγκ Στριτ λειτουργεί πλέον πιο αποτελεσματικά από ό,τι πριν έξι μήνες. Ωστόσο, ενδέχεται να είναι αργά.

«Είναι τελειωμένος», δήλωσε ένας βουλευτής των Εργατικών, αν και πρόσθεσε ότι δεν αναμένεται άμεση προσπάθεια απομάκρυνσής του, καθώς «οι συνάδελφοι φοβούνται το άγνωστο».

Εκπρόσωπος του Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην υλοποίηση πολιτικών για τους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης του κόστους ζωής και της μείωσης των χρόνων αναμονής στο δημόσιο σύστημα υγείας.