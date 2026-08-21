Στην «πρέσα» η βρετανική οικονομία με έλλειμμα-έκπληξη £1,8 δισ. τον Ιούλιο

Η Βρετανία εμφάνισε απρόσμενο δημοσιονομικό έλλειμμα τον Ιούλιο, καταδεικνύοντας τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα δημόσια οικονομικά, την ώρα που ο υπουργός Οικονομικών John Healey προετοιμάζει τον κρίσιμο φθινοπωρινό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS), οι κρατικές δαπάνες ξεπέρασαν τα έσοδα κατά 1,8 δισ. λίρες, ποσό αυξημένο κατά 700 εκατ. λίρες σε σύγκριση με το έλλειμμα που είχε καταγραφεί τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η εξέλιξη αυτή αιφνιδίασε την αγορά, καθώς τόσο οι οικονομολόγοι όσο και το Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης (OBR) είχαν προβλέψει ότι τα δημόσια οικονομικά θα παρουσίαζαν ισορροπία τον Ιούλιο. Παραδοσιακά, ο συγκεκριμένος μήνας ενισχύεται από τις προγραμματισμένες καταβολές φόρου εισοδήματος από αυτοαπασχολούμενους και επιχειρήσεις.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, τα νέα δεδομένα επιβαρύνουν περαιτέρω την εικόνα των δημόσιων οικονομικών ενόψει του προϋπολογισμού της 28ης Οκτωβρίου. Τότε αναμένεται να αποκτήσει πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο το οικονομικό σχέδιο του νέου πρωθυπουργού Andy Burnham για τη χώρα.

Με βάση τα στοιχεία της ONS, ο κρατικός δανεισμός κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του δημοσιονομικού έτους διαμορφώθηκε στα 56,7 δισ. λίρες, υπερβαίνοντας κατά 2,3 δισ. λίρες την πρόβλεψη του δημοσιονομικού εποπτικού φορέα.

Ο Burnham έχει διαμηνύσει ότι θα ακολουθήσει συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιδιώκοντας να περιορίσει τις ανησυχίες των αγορών. Ωστόσο, οι επενδυτές εξακολουθούν να περιμένουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική κατεύθυνση της κυβέρνησης, μετά την παρουσίαση μιας σειράς φιλόδοξων και ενδεχομένως ιδιαίτερα κοστοβόρων σχεδίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναδιάρθρωση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και η επανεκκίνηση της κατασκευής δημοτικών κατοικιών.

Ο Burnham και ο υπουργός Οικονομικών του καλούνται να διαχειριστούν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον ενόψει του φθινοπώρου. Οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων (gilts) παραμένουν κοντά σε επίπεδα που έχουν να καταγραφούν εδώ και δεκαετίες, ενώ η βρετανική οικονομία εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στις ενεργειακές αγορές που συνδέονται με τον πόλεμο με το Ιράν.

Υποχώρηση στις λιανικές πωλήσεις

Την ίδια στιγμή, οι λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία υποχώρησαν για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, καθώς οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των προσφορών, κράτησαν τους καταναλωτές μακριά από τα καταστήματα και ανέκοψαν την πρόσφατη ανάκαμψη των καταναλωτικών δαπανών.

Ο όγκος των αγαθών που πωλήθηκαν τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και μέσω διαδικτύου μειώθηκε κατά 0,5% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την ONS. Η εξέλιξη αντιστρέφει εν μέρει την αύξηση 0,7% του προηγούμενου μήνα, η οποία είχε αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Η υποχώρηση ήταν πάντως ευθυγραμμισμένη με τις προβλέψεις των οικονομολόγων.

Οι πωλήσεις σε καταστήματα μη εδώδιμων προϊόντων, αλλά και στους διαδικτυακούς λιανοπωλητές, κινήθηκαν πτωτικά. Σύμφωνα με τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι προσφορές που ξεκίνησαν νωρίτερα από το συνηθισμένο είχαν οδηγήσει αρκετούς καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ήδη από τον Ιούνιο.

Ο καλός καιρός, το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου και οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Andy Burnham για την αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης είχαν ενισχύσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη κατά τους θερινούς μήνες. Σύμφωνα με έρευνα της GfK, οι Βρετανοί καταναλωτές εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι από οποιαδήποτε άλλη περίοδο από τον Αύγουστο του 2024.

Η θετική αυτή τάση, ωστόσο, ενδέχεται να αποδειχθεί προσωρινή, καθώς η επιβράδυνση της αύξησης των μισθών, οι υψηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας και ο κίνδυνος ενός ευρύτερου πληθωριστικού πλήγματος εξαιτίας του πολέμου του Αμερικανού προέδρου Donald Trump στο Ιράν δημιουργούν νέες πιέσεις στα νοικοκυριά.

Η άνοδος της καταναλωτικής εμπιστοσύνης κατά τις πρώτες εβδομάδες της πρωθυπουργίας του Burnham ενδέχεται επίσης να μην έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με δύσκολες δημοσιονομικές αποφάσεις ενόψει του πρώτου φθινοπωρινού προϋπολογισμού της.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε για πρώτη φορά μέσα σε τέσσερις μήνες, φτάνοντας στο 2,9% τον Ιούλιο, κυρίως λόγω της αύξησης των ενεργειακών λογαριασμών. Την ίδια ώρα, οι κενές θέσεις εργασίας υποχώρησαν σε χαμηλό πενταετίας, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η Τράπεζα της Αγγλίας εκτιμά ότι οι αυξήσεις των τιμών θα επιταχυνθούν περαιτέρω τους επόμενους μήνες, καθώς οι συνέπειες του πολέμου με το Ιράν μεταφέρονται σταδιακά στην ευρύτερη οικονομία.

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης οι πωλήσεις σε καταστήματα ειδών οικιακής χρήσης και πολυκαταστήματα, με τους λιανεμπόρους να αποδίδουν την υποχώρηση τόσο στις υψηλές θερμοκρασίες όσο και στα προβλήματα με τα αποθέματα. Οι διαδικτυακές πωλήσεις μειώθηκαν επίσης μετά την έντονη δραστηριότητα που είχε καταγραφεί κατά τις προσφορές του Ιουνίου.

Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα καταστήματα τροφίμων, τα οποία κατέγραψαν αύξηση των πωλήσεων, καθώς οι λιανέμποροι συνέδεσαν την ενίσχυση της ζήτησης με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες επηρέασαν σημαντικά την καταναλωτική κίνηση, με αρκετούς καταναλωτές να αποφεύγουν τις επισκέψεις στα καταστήματα για να προστατευθούν από τον καύσωνα. Η Αγγλία βίωσε τον ξηρότερο Ιούλιο από την έναρξη των καταγραφών το 1836, ενώ η μέση θερμοκρασία σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πάνω από δύο βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από τα κανονικά επίπεδα, σύμφωνα με τη βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία.