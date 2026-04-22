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ΠΑΣΟΚ για εξαγγελίες Μητσοτάκη: Απουσία ουσιαστικής στήριξης προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
Πολιτική
19:50 - 22 Απρ 2026

ΠΑΣΟΚ για εξαγγελίες Μητσοτάκη: Απουσία ουσιαστικής στήριξης προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Reporter.gr Newsroom
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 Οι σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης για τα έκτακτα μέτρα επιβεβαιώνουν, για ακόμη μία φορά, την απουσία ουσιαστικής στήριξης προς τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ.

Η Ελένη Βατσινά, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας και ο Νίκος Κογιουμτσής, γραμματέας Τομέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας του ΠΑΣΟΚ συμπληρώνουν:

«Παρά τις διακηρύξεις περί ενίσχυσης της αγοράς, τα μέτρα που παρουσιάστηκαν δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ΜμΕ, οι οποίες συνεχίζουν να δοκιμάζονται σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις του πολέμου, η ενεργειακή κρίση και η αύξηση του λειτουργικού κόστους ασκούν ασφυκτικές πιέσεις στις επιχειρήσεις, περιορίζοντας τη ρευστότητά τους και θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους. Ωστόσο, αντί για στοχευμένες παρεμβάσεις, οι σημερινές ανακοινώσεις κινούνται σε γενικόλογες κατευθύνσεις χωρίς να δίνουν πραγματικές λύσεις.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τη ΔΕΘ του περασμένου έτους μέχρι σήμερα, δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης που να ανακουφίζει άμεσα την καθημερινότητά τους. Η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη ρύθμιση έως 120 δόσεων για όλες τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο είναι πιο επιτακτική από ποτέ, χωρίς δημοσιονομικό κόστος και με ταυτόχρονη ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Οι ΜμΕ δεν αντέχουν άλλες καθυστερήσεις. Πότε θα δουν πραγματική στήριξη;»

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