Η METLEN πραγματοποίησε την πρώτη καύση απορριμμάτων στη μονάδα Protos ERF στο Ην. Βασίλειο

Η METLEN πραγματοποίησε με επιτυχία το «First Fire on Waste» στη Μονάδα Ανάκτησης Ενέργειας Protos, την οποία αναπτύσσει για την Encyclis στο Cheshire της ΒΔ Αγγλίας.

Η Πρώτη Έναυση με Καύση Απορριμμάτων αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς επιβεβαιώνει ότι η τελευταίας τεχνολογίας μονάδα έχει πλέον εισέλθει στα τελικά στάδια του hot commissioning.

Η Protos ERF, όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται 500.000 τόνους μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ετησίως, παράγοντας έως 49,9MW ηλεκτρικής ενέργειας σε 24ωρη βάση, ποσότητα ικανή να τροφοδοτήσει 90.000 νοικοκυριά.

Η διαδικασία στηρίζει την κυκλική οικονομία, ανακτώντας πόρους από οικιακά και εμπορικά απορρίμματα που απομένουν μετά από την ανακύκλωση, τα λεγόμενα «υπολειμματικά απόβλητα». Παράλληλα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η τέφρα που προκύπτει από τη διαδικασία καύσης μετατρέπεται σε αδρανή υλικά για κατασκευές, ενώ επιπλέον ανακτώνται σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα για επαναχρησιμοποίηση.

Η METLEN λειτούργησε ως στρατηγικός ανάδοχος στο έργο, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό, προμήθεια εξοπλισμού και την υλοποίηση με το «κλειδί στο χέρι» για λογαριασμό της Encyclis, σε συνεργασία με την Standardkessel Baumgarte GmbH. Το έργο ήταν το πρώτο Waste to Energy για την Εταιρεία, με πολλαπλές τεχνικές προκλήσεις και δυσκολίες και η επίτευξη του ορόσημου της πρώτης καύσης κατέστη δυνατή λόγω της εδραιωμένης τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού της METLEN, παρά τις χρονικές και κοστολογικές προκλήσεις που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση και στις οποίες η εταιρεία έχει αναφερθεί εκτενώς.

Η πρώτη καύση απορριμμάτων σε αυτό το σύνθετο έργο επιβεβαιώνει τα πλεονεκτήματα της συγχώνευσης των πρώην M Renewables και M Power Projects υπό την ενιαία πλατφόρμα M RESET.

Σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον για τον ευρωπαϊκό κλάδο κατασκευών και ενεργειακών υποδομών, με ανατιμήσεις υλικών, πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξημένες προκλήσεις στην υλοποίηση σύνθετων έργων τα τελευταία χρόνια, η METLEN αποδεικνύει μέσω της MRESET ότι είναι μία από τις λίγες εταιρείες που μπορούν να υλοποιήσουν σύνθετα θερμοηλεκτρικά έργα, με μεθοδικότητα και επιμονή παρά τις αντιξοότητες, κερδίζοντας τον σεβασμό της αγοράς.

Η αναδιάταξη και οι προσθήκες υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού στην M RESET αποτελούν εχέγγυο για τη συνέχεια της μακράς παράδοσης της εταιρείας στον κλάδο. Παράλληλα, πριν από την ανάληψη οποιουδήποτε νέου θερμοηλεκτρικού έργου θα έχουν προηγηθεί όλες εκείνες οι ενέργειες που θα εξασφαλίζουν εκτέλεση “on time and on budget”, όπως ήταν ανέκαθεν το motto της εταιρείας.

Η METLEN διατηρεί μεγάλη παρουσία στην ενεργειακή αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για περισσότερο από μία δεκαετία, έχοντας ολοκληρώσει ή υλοποιώντας επί του παρόντος περισσότερα από 90 έργα, που περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, έργα δικτύου, καθώς και προηγμένες μονάδες φυσικού αερίου που εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του συστήματος ηλεκτροδότησης, μία εγκατάσταση Σύγχρονου Πυκνωτή (Synchronous Condenser), αλλά και δύο σταθμούς μετατροπής συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) στο εμβληματικό έργο Eastern Green Link 1 (EGL1).