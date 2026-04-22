Αναγνωστόπουλος: Το AI μπορεί να επιβεβαιώνει την ηλικία των παιδιών και το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες

Μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση διεξήχθη σήμερα (22/4) σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις νέες τεχνολογίες και την προστασία των ανηλίκων, στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Στην τοποθέτησή της η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου σημείωσε ότι η πολιτεία δεν έχει την πολυτέλεια να «τρέχει πίσω» από την Τεχνητή Νοημοσύνη και την τεχνολογία. «Η νεότερη γενιά αντιλαμβάνεται τη χρήση τεχνολογίας γρηγορότερα από εμάς τους ενήλικες. Ως Πολιτεία και ως μεγαλύτεροι, καλούμαστε να θέσουμε ένα πλαίσιο, τους όρους δηλαδή που θα καταστήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη εργαλείο, εξασφαλίζοντας ότι αυτή δεν θα ηγείται και ότι η κοινωνία θα έπεται της τεχνολογίας αυτής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, δε, ότι στόχος είναι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με παράλληλη προστασία της κοινωνίας από τυχόν κατάχρηση αυτής, υπογραμμίζοντας ότι τα όρια είναι απαραίτητα για τη λελογισμένη χρήση της τεχνολογίας. Παράλληλα, τόνισε ότι καθοριστική είναι και η συμμετοχή της οικογένειας στην επίτευξη αυτού του στόχου. Τέλος η Υπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη της απαγόρευσης και όχι ο γονέας, καθώς ο γονέας μπορεί να υποκύψει σε απαιτήσεις ή πιέσεις του παιδιού του. Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη παροχής εκπαιδευτικής υποστήριξης προς τους γονείς, σχετικά με τη διαχείριση ζητημάτων εθισμού και της συμπεριφορά των παιδιών, κάτι που ήδη προωθείται από το Υπουργείο μέσω προγραμμάτων στα σχολεία.

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε ότι η τεχνολογία είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τη νέα γενιά, ωστόσο η χρήση της ενέχει και σημαντικούς κινδύνους. Όπως ανέφερε, τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από τη χρήση της τεχνολογίας βασίζονται στην ίδια την τεχνολογία. Μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι δυνατή η επιβεβαίωση της ηλικίας ενός παιδιού και του δικαιώματος πρόσβασής του σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, εφαρμόζεται και μια προληπτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του φαινομένου του εθισμού των νέων, με εργαλεία όπως το Kids Wallet, το οποίο παρέχει μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας (age verification), όχι μόνο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και για την πρόσβαση σε προϊόντα όπως το αλκοόλ και τα καπνικά είδη. Σημείωσε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ υπουργείων και αρμόδιων φορέων είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων περιορισμού των κινδύνων και πως τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από την εφαρμογή των σχετικών εργαλείων είναι θετικά, καθώς ο μηχανισμός λειτουργεί αποτελεσματικά και οι καλές πρακτικές μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.

Ο Thibault de Lary de Latour, Επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων για την Αμερική & την Ευρώπη της British American Tobacco στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπογράμμισε ότι τα προϊόντα νικοτίνης αποτελούν μια κατηγορία που απαιτεί αυξημένη προσοχή, ιδίως ως προς την πρόσβαση των ανηλίκων. Όπως ανέφερε, η χρήση και η αγορά τέτοιων προϊόντων από άτομα κάτω του νόμιμου ορίου ηλικίας δεν θα πρέπει να επιτρέπεται, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη προσέγγιση πρόληψης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόληψη της πρόσβασης ανηλίκων βασίζεται σε ένα ολιστικό πλαίσιο τριών πυλώνων: την ελκυστικότητα, την πρόσβαση και την επιβολή κανόνων. Πρώτον, ως προς την ελκυστικότητα, επισήμανε ότι καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει ο σχεδιασμός και η προώθηση των προϊόντων, τα οποία θα πρέπει είτε να μην καθίστανται ελκυστικά προς ανηλίκους, αποφεύγοντας χαρακτηριστικά ή πρακτικές μάρκετινγκ που θα μπορούσαν να τους προσελκύσουν. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση, σημείωσε ότι πρόκειται για κοινή ευθύνη μεταξύ κατασκευαστών και διανομέων, οι οποίοι οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρούνται αυστηρά οι ηλικιακοί περιορισμοί και ότι τα προϊόντα δεν διατίθενται σε ανήλικους καταναλωτές. Τρίτον, υπογράμμισε τη σημασία της επιβολής των κανόνων, επισημαίνοντας ότι απαιτείται ένα κατάλληλο πλαίσιο κυρώσεων για περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ώστε να αποτρέπεται αποτελεσματικά η διάθεση προϊόντων σε ανηλίκους και να ενισχύεται η τήρηση της νομοθεσίας.

Ο Thibault de Lary de Latour, αναφερόμενος στην Ελλάδα, σημείωσε ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο θεωρείται ιδιαίτερα υποστηρικτικό προς αυτή την κατεύθυνση. Πρωτοβουλίες όπως το «Kids Wallet» για την επαλήθευση ηλικίας αποτελούν σημαντικά εργαλεία ενίσχυσης των ελέγχων. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρωτοπορία τέτοιων δράσεων, οι οποίες υποστηρίζονται πλήρως από τους παραγωγούς του κλάδου.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε ότι η ΕΛ.ΑΣ. στηρίζει τις πολιτικές περιορισμού της παραβατικότητας των ανηλίκων. Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση της βίας στα περιστατικά παραβατικότητας, γεγονός που απασχολεί ιδιαίτερα τις Αρχές, ενώ παρατηρείται και αυξημένη συμμετοχή κοριτσιών σε περιστατικά βίας, καθώς και μετατόπιση της παραβατικότητας στον ψηφιακό χώρο. Σημείωσε επίσης ότι η γραμμή υποστήριξης 1020, με εκπαιδευμένο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., έχει συμβάλει καθοριστικά στην αποτροπή περιστατικών αυτοχειρίας, ακόμη και την τελευταία στιγμή. Εφαρμογές όπως το “Safe Youth”, που παρέχουν συμβουλές για την προστασία των παιδιών, κρίνονται σημαντικές και θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. Παράλληλα η κα. Δημογλίδου δήλωσε ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα, ενώ η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να εφαρμόζει το μοντέλο της ήπιας αστυνόμευσης, με στόχο την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης της Αστυνομίας με τους ανηλίκους.

Η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής στο Υπουργείο Υγείας, Φωτεινή Κουλούρη, σημείωσε ότι η προστασία των ανηλίκων από επιβλαβείς και εθιστικές εφαρμογές αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου. Όπως ανέφερε, η πρόληψη δεν καθορίζεται αποκλειστικά από την νομοθεσία. Ο νόμος που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι για το κάπνισμα και το αλκοόλ για τους νέους είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα, καθώς καταγράφονταν υψηλά ποσοστά χρήσης από ανηλίκους και στους δύο αυτούς τομείς.

Η κα. Κουλούρη τόνισε ότι η εμπειρία έχει αποδείξει ότι όσο πιο απλή είναι η διαδικασία συμμόρφωσης, τόσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα εφαρμογής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν υστερεί σε νομοθετικό επίπεδο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ωστόσο απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη.

Ο Χρύσης Παντελίδης, Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κύπρο, ανέφερε ότι δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά από τη Τεχνητή Νοημοσύνη και την τεχνολογία, αλλά ότι πρέπει να αξιοποιούμε την τεχνολογία για να προστατεύσουμε τα παιδιά από επιβλαβείς ενέργειες και προϊόντα, έτσι ώστε να βάζουμε τα όρια του σύγχρονου κόσμου. «Η ευθύνη πρέπει να μετατοπιστεί στους ενήλικες, στις εταιρείες και στους παραγωγούς και όχι στα παιδιά. Η τεχνολογία πλέον ελέγχει την αποτελεσματικότητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανηλίκων», είπε καταλήγοντας.