Πάπας Λέων: Οι ηγέτες ταΐζουν τους πολέμους αντί τους πεινασμένους

Σφοδρή κριτική στους παγκόσμιους ηγέτες άσκησε ο Πάπας Λέων, δηλώνοντας ότι οι κυβερνήσεις δίνουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση των πολέμων αντί στην καταπολέμηση της πείνας, την ώρα που εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια.

Κατά την επίσκεψή του στην έδρα του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) του ΟΗΕ στη Ρώμη, ο πρώτος Αμερικανός Πάπας κάλεσε τις κυβερνήσεις να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της πείνας και να μην υποτάσσουν την ανθρωπιστική βοήθεια σε γεωπολιτικές σκοπιμότητες.

«Οι συγκρούσεις τροφοδοτούνται πιο εύκολα απ’ ό,τι οι άνθρωποι», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η πραγματικότητα αυτή αποκαλύπτει όχι μόνο λειτουργικές αδυναμίες, αλλά και μια βαθιά ανισορροπία στις πολιτικές και ηθικές προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ποντίφικας εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές κρίσεις υποβαθμίζονται ολοένα και περισσότερο στη διεθνή ατζέντα, ενώ τα κράτη κατευθύνουν τους πόρους τους στην εθνική ασφάλεια, την οικονομική ανάπτυξη και την εσωτερική σταθερότητα, παραβλέποντας τη στενή σχέση αυτών των ζητημάτων με τη διεθνή συνεργασία.

Ο Πάπας υπογράμμισε ότι η πρόσβαση στην τροφή αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, άρρηκτα συνδεδεμένο με την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου. Όπως είπε, η αντιμετώπιση της πείνας δεν βοηθά μόνο όσους έχουν ανάγκη, αλλά συμβάλλει και στην εξάλειψη των αιτιών που τροφοδοτούν τη γεωπολιτική αστάθεια. «Η επισιτιστική ασφάλεια είναι βασικό συστατικό της παγκόσμιας ασφάλειας», σημείωσε.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, το οποίο τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2020, παρείχε βοήθεια σε 121 εκατομμύρια ανθρώπους το 2025, με χρηματοδότηση ύψους 6,5 δισ. δολαρίων από εθελοντικές δωρεές. Ωστόσο, ο οργανισμός προειδοποιεί ότι η οξεία επισιτιστική ανασφάλεια αναμένεται να επιδεινωθεί σε 13 χώρες τους επόμενους μήνες, εξαιτίας των συγκρούσεων, της κλιματικής κρίσης και της μείωσης των διαθέσιμων πόρων. Για το 2026 αναζητά δωρεές ύψους 13 δισ. δολαρίων προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες.