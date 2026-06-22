Αίγινα: Σύλληψη 26χρονου για συστηματική παρενόχληση ανήλικης

Στη σύλληψη ενός 26χρονου στην Αίγινα προχώρησαν την περασμένη Πέμπτη αστυνομικοί ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής (Δ.Δ.Ε.Ε.Α./ΓΑΔΑ), σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, ενώ σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία φέρεται να διέπραττε κατ’ εξακολούθηση τις συγκεκριμένες πράξεις σε βάρος κοριτσιού ηλικίας άνω των 12 και κάτω των 15 ετών.

Όπως αναφέρεται από τις Αρχές, οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρονται να ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2025 και να επαναλαμβάνονταν συστηματικά, με θύμα την ανήλικη.

Μετά τη σύλληψή του, ο 26χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού.