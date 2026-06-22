Νέα τροπή στο QatarGate: Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου – Τι απαντά ο ίδιος

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εξέδωσε η βελγική Δικαιοσύνη για πιθανή εμπλοκή του στο σκάνδαλο QatarGate, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το ένταλμα έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, την οποία επισκέφθηκε νωρίτερα ο κ. Αβραμόπουλος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του.

Ωστόσο, το ένταλμα δεν μπορεί προς το παρόν να εκτελεστεί, καθώς ο πρώην Επίτροπος της Ε.Ε. είναι εν ενεργεία βουλευτής και απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Η διαδικασία προβλέπει ότι το αίτημα θα διαβιβαστεί στον Άρειο Πάγο, στη συνέχεια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και τελικά στη Βουλή.

Ο κ. Αβραμόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές σχετικά με ποσό 75.000 ευρώ που φέρεται να έλαβε κατά τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ «Fight Impunity», την οποία είχε ιδρύσει ο Αντόνιο Παντσέρι, που θεωρείται από τις βελγικές αρχές κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου QatarGate. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της βελγικής Δικαιοσύνης, τα χρήματα αυτά προέρχονταν από εγκληματικό δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή του κ. Αβραμόπουλου στη συγκεκριμένη οργάνωση, με το σχετικό πόρισμα να καταλήγει ότι δεν διαπιστώθηκε κάποια παράτυπη ενέργεια εκ μέρους του. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, οι βελγικές αρχές φέρονται να έχουν συγκεντρώσει νέα, πρόσθετα στοιχεία για την υπόθεση.

Το QatarGate προκάλεσε πολιτικό σεισμό στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο το 2022. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί για αρκετούς μήνες η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, η οποία μέχρι σήμερα αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται.

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Αβραμόπουλος: Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ

Σε δήλωση σχετικά με το ένταλμα που εκδόθηκε από τις αρχές του Βελγίου, προέβη ο κ. Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν τον αφορούσε ποτέ και τονίζοντας ότι οποιαδήποτε εμπλοκή του ονόματός του «είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο».

Αναλυτικότερα, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος της ΕΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή του:

«Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ.

Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη.

Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.»