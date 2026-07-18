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ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο
Πολιτική
18:09 - 18 Ιουλ 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρένα Δούρου εξελέγη νέα επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, λαμβάνοντας επτά θετικές ψήφους από τους οκτώ βουλευτές που συμμετείχαν στη διαδικασία. Η εκλογή της πραγματοποιήθηκε χωρίς αντίπαλο, καθώς ο Παύλος Πολάκης απέσυρε την υποψηφιότητά του.

Από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής, η κ. Δούρου περιέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόμμα που βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και υποστήριξε ότι απαιτείται άμεση ανασυγκρότηση και ενότητα μετά τις πρόσφατες αποχωρήσεις στελεχών. Διαμήνυσε ότι στόχος είναι η παρουσία του κόμματος στις επόμενες εκλογές, είτε μέσα από ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο είτε αυτόνομα, ενώ απέρριψε τις απόψεις που χαρακτηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ «τοξικό κόμμα», ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη αντίληψη θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Παππάς εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του κόμματος, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει δυναμικό «παρών» στις επόμενες εκλογές, θα ανακτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Βουλή και θα επαναπροσεγγίσει στελέχη που αποχώρησαν το τελευταίο διάστημα. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα σχετικά με τις

βουλευτικές έδρες, υπογραμμίζοντας:

«Ουδείς δικαιούται να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία».

Ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επέλεξε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Σωκράτη Φάμελλου. Υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός προώθησε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καταλόγισε στον κ. Φάμελλο ότι συνέβαλε στην υλοποίησή του. Παρά τη σκληρή κριτική, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από το κόμμα.

«Θα συνεχίσω να παλεύω από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν, θέλουν και μπορούν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Βουλευτής Χανίων.

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