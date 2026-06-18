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ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: Έκκληση για χρηματοδότηση 202 εκατ. δολαρίων ώστε να προστατευθούν 8,8 εκατ. άνθρωποι
Περιβάλλον
15:16 - 18 Ιουν 2026

ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: Έκκληση για χρηματοδότηση 202 εκατ. δολαρίων ώστε να προστατευθούν 8,8 εκατ. άνθρωποι

Reporter.gr Newsroom
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Έκκληση για τη συγκέντρωση 202 εκατομμυρίων δολαρίων απηύθυναν σήμερα ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP), προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες προστασίας 8,8 εκατομμυρίων ανθρώπων σε 22 χώρες που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις του επερχόμενου κλιματικού φαινομένου «Ελ Νίνιο».        

Σύμφωνα με τις δύο υπηρεσίες του ΟΗΕ, το Ελ Νίνιο αναμένεται να εκδηλωθεί με ιδιαίτερη ένταση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως παρατεταμένες ξηρασίες, καταστροφικές πλημμύρες και ισχυρές καταιγίδες σε περιοχές της Αφρικής, της Ασίας, του Ειρηνικού, καθώς και της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.

Στη λίστα των χωρών που εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν περισσότερο περιλαμβάνονται: όσον αφορά την Αφρική, το Καμερούν, η Αιθιοπία, η Κένυα, η Μαδαγασκάρη, το Μαλάουι, η Μοζαμβίκη, η Νιγηρία, η Σομαλία, το Νότιο Σουδάν, το Σουδάν, η Ουγκάντα και η Ζιμπάμπουε. Στην περιοχή Ασίας–Ειρηνικού, ιδιαίτερα εκτεθειμένες θεωρούνται το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, οι Φιλιππίνες και το Ανατολικό Τιμόρ, ενώ στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική οι χώρες υψηλού κινδύνου είναι η Κολομβία, το Ελ Σαλβαδόρ, η Γουατεμάλα, η Αϊτή, η Ονδούρα και η Βενεζουέλα.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα επιτρέψει στον FAO και το WFP να επεκτείνουν τα προγράμματα στήριξής τους πέραν των 1,2 εκατομμυρίων ανθρώπων που ήδη προβλέπεται να λάβουν βοήθεια μέσω των υφιστάμενων δράσεων.

Το σχέδιο παρέμβασης περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση των πληγέντων πληθυσμών, διανομή σπόρων ανθεκτικών στις κλιματικές μεταβολές, μέτρα προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και έργα και δράσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τις πλημμύρες.

Το Ελ Νίνιο αποτελεί ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από την αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον κεντρικό και ανατολικό ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό. Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τα καιρικά συστήματα παγκοσμίως και συνδέεται με ακραία φαινόμενα, όπως ξηρασίες, πλημμύρες και θερμοκρασίες-ρεκόρ.

Να σημειωθεί ότι το φαινόμενο εμφανίζεται συνήθως κάθε δύο έως επτά χρόνια και η διάρκειά του κυμαίνεται από εννέα έως δώδεκα μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η National Oceanic and Atmospheric Administration ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη του νέου κύκλου Ελ Νίνιο.

Παράλληλα, η αμερικανική υπηρεσία εκτιμά ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να ενταθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια, υπολογίζοντας σε 63% την πιθανότητα εμφάνισης ενός ιδιαίτερα ισχυρού, ή ακόμη και «Σούπερ Ελ Νίνιο», μέσα στο 2027.

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