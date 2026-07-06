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Θύελλα στο Μουντιάλ: «Σβήστηκε» κόκκινη κάρτα επιθετικού των ΗΠΑ μετά από παρέμβαση του Τραμπ!
Ειδήσεις
00:10 - 06 Ιουλ 2026

Θύελλα στο Μουντιάλ: «Σβήστηκε» κόκκινη κάρτα επιθετικού των ΗΠΑ μετά από παρέμβαση του Τραμπ!

Reporter.gr Newsroom
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Ο Φολαρίν Μπαλογκάν επρόκειτο να χάσει τον αγώνα των ΗΠΑ στη φάση των «16» μετά από μια αμφιλεγόμενη κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία επικαλέστηκε έναν σπάνια χρησιμοποιούμενο κανονισμό, επιτρέποντάς του να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο.

Η πιο εντυπωσιακή διαμάχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ξέσπασε την Κυριακή, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβη προσωπικά ώστε να ανακληθεί η τιμωρία του επιθετικού της εθνικής ομάδας, Φολαρίν Μπαλογκάν, μετά την αποβολή του στον προηγούμενο αγώνα.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, την περασμένη εβδομάδα, ζητώντας του να επανεξετάσει την αυτόματη τιμωρία αποκλεισμού μίας αγωνιστικής που είχε επιβληθεί στον Μπαλογκάν.

Η Wall Street Journal μεταδίδει ότι ο Τραμπ φέρεται να είπε στον Ινφαντίνο ότι «όλοι» του έλεγαν πως η απόφαση ήταν λανθασμένη. Ο πρόεδρος της FIFA υποσχέθηκε να εξετάσει το θέμα και αργότερα επικοινώνησε ξανά με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενημερώνοντάς τον ότι η τιμωρία θα ανακαλούνταν και ότι ο Μπαλογκάν θα ήταν διαθέσιμος για τον αγώνα με το Βέλγιο τη Δευτέρα, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Ο 25χρονος Μπαλογκάν επρόκειτο να απουσιάσει από τον νοκ άουτ αγώνα στο Σιάτλ, αφού αποβλήθηκε επειδή πάτησε στον αστράγαλο αντιπάλου κατά τη νίκη των ΗΠΑ με 2-0 επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Σύμφωνα με τους συνήθεις κανονισμούς της διοργάνωσης, αυτό συνεπαγόταν αυτόματο αποκλεισμό ενός αγώνα, ενώ τόσο η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ όσο και η FIFA είχαν δηλώσει μετά τον αγώνα ότι δεν υπήρχε δυνατότητα έφεσης.

Η αιφνίδια ανατροπή, πρωτοφανής στη σύγχρονη ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου (έχει να συμβεί από τη δεκαετία του '60), προκάλεσε αμέσως έντονες αντιδράσεις σχετικά με πολιτικές παρεμβάσεις και την ακεραιότητα του αθλητισμού. Ο Ινφαντίνο είχε περάσει σχεδόν μια δεκαετία, ενόψει της διοργάνωσης, καλλιεργώντας στενές σχέσεις με τον Τραμπ, ο οποίος τον αποκαλεί φίλο του και τον έχει φιλοξενήσει επανειλημμένα στο Οβάλ Γραφείο.

«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια μεγάλη αδικία!», έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δήλωσε ότι είναι «κατάπληκτη» από την ανατροπή της απόφασης και ότι «εξετάζει όλες τις πιθανές επιλογές» ενόψει του αγώνα της Δευτέρας.

«Η απόφαση έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις διατάξεις των Κανονισμών του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026», ανέφερε η ομοσπονδία.

Η FIFA επικαλέστηκε μια ελάχιστα γνωστή διάταξη, γνωστή ως Άρθρο 27, η οποία επιτρέπει στην Πειθαρχική Επιτροπή της να χρησιμοποιήσει τη διακριτική της ευχέρεια και να αναστείλει την εφαρμογή της ποινής του Μπαλογκάν για διάστημα 12 μηνών. Παρά τον ασυνήθιστο και αδιαφανή χαρακτήρα της απόφασης, η οργάνωση αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις για το σκεπτικό της. Σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τη διαδικασία, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ ενημερώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί (ώρα Ειρηνικού) της Κυριακής ότι ο Μπαλογκάν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου χρησιμοποιούν το Άρθρο 27 για να αποτρέψουν τον αποκλεισμό ενός κορυφαίου ποδοσφαιριστή.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο σούπερ σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο δέχθηκε κόκκινη κάρτα στον προτελευταίο προκριματικό αγώνα της Πορτογαλίας επειδή χτύπησε σκόπιμα με τον αγκώνα έναν Ιρλανδό ποδοσφαιριστή. Η παράβαση αυτή θα επέφερε αποκλεισμό τριών αγώνων, στερώντας του δύο παιχνίδια της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA μετέτρεψε την ποινή του σε δοκιμαστική περίοδο ενός έτους.

Τώρα, και ο Μπαλογκάν έλαβε την ίδια επιείκεια.

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