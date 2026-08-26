ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συναγερμός στο Κίεβο: Ο Πούτιν εξετάζει χτυπήματα στην καρδιά της ουκρανικής πρωτεύουσας
Ειδήσεις
21:55 - 26 Αυγ 2026

Συναγερμός στο Κίεβο: Ο Πούτιν εξετάζει χτυπήματα στην καρδιά της ουκρανικής πρωτεύουσας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον στόχων στο Κίεβο, ακόμη και στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, φέρεται να εξετάζει η Μόσχα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο, αναφέρει ότι η Ρωσία εξετάζει επίσης την εντατικοποίηση των χτυπημάτων εναντίον κρίσιμων υποδομών της Ουκρανίας, καθώς εκτιμά ότι οι προσπάθειες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ρωσική πλευρά θεωρεί ότι τα περιθώρια για διπλωματική πρόοδο έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να μην θεωρεί πιθανό να τερματίσει τον πόλεμο υπό την πίεση των δυτικών κυρώσεων ή ως αποτέλεσμα των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και δικτύων logistics.

Στο επίκεντρο το Κίεβο

Οι πληροφορίες που μεταδίδει το Bloomberg σκιαγραφούν ένα ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, με το Κίεβο να βρίσκεται στο επίκεντρο των ρωσικών σχεδιασμών.

Η πιθανότητα εντατικοποίησης των επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και διεύρυνσης των στόχων δημιουργεί νέες ανησυχίες για την πορεία του πολέμου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα φέρεται να αξιολογεί ως ανεπαρκή τα αποτελέσματα της πίεσης που ασκείται στη Ρωσία μέσω των κυρώσεων, ενώ οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές και στρατηγικές υποδομές εντός ρωσικού εδάφους δεν φαίνεται να έχουν μεταβάλει τη στάση του Κρεμλίνου.

Το «μυστήριο» ταξίδι του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα

Οι νέες πληροφορίες έρχονται ενώ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής η αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα.

Δεν έχει καταστεί σαφές εάν οι επαφές του Αμερικανού αξιωματούχου με Ρώσους παράγοντες συνδέονταν άμεσα με τις αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν υπήρχαν προγραμματισμένες συναντήσεις Ρώσων αξιωματούχων με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ωστόσο, το Axios, το οποίο είχε αποκαλύψει το ταξίδι του Ράτκλιφ, ανέφερε ότι πριν από την άφιξή του στη Μόσχα οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει την ουκρανική πλευρά πως υψηλόβαθμη αμερικανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να μεταβεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, η Ουάσινγκτον είχε ζητήσει από το Κίεβο να αναστείλει τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής του Αμερικανού αξιωματούχου στη Μόσχα.

Τραμπ: «Μιας κάποιας μορφής ρουτίνα» η επίσκεψη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA στη ρωσική πρωτεύουσα.

Σε σημερινές δηλώσεις του χαρακτήρισε το ταξίδι του Ράτκλιφ ως επίσκεψη «μιας κάποιας μορφής ρουτίνας», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συνομιλίες του με Ρώσους αξιωματούχους να είχαν κάποιο αποτέλεσμα.

«Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης παραμένει ο τερματισμός της σύγκρουσης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ δεν συνδεόταν με το Ιράν ή με τις ρωσικές απειλές προς το ΝΑΤΟ.

Νέα αβεβαιότητα για τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Οι πληροφορίες του Bloomberg έρχονται να ενισχύσουν την αβεβαιότητα γύρω από την προοπτική μιας συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για ενδεχόμενη διεύρυνση των ρωσικών στόχων, η κατάσταση στην Ουκρανία θα μπορούσε να εισέλθει σε νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, την ώρα που οι ΗΠΑ επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρωσία.

Προς το παρόν, πάντως, οι πληροφορίες για τους ρωσικούς σχεδιασμούς προέρχονται από πηγές που επικαλείται το Bloomberg και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από το Κρεμλίνο.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2026 - 21:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί επισκέφτηκε αιφνιδιαστικά τη Μόσχα ο επικεφαλής της CIA
Ειδήσεις

Γιατί επισκέφτηκε αιφνιδιαστικά τη Μόσχα ο επικεφαλής της CIA

Ρωσία: Νέα ουκρανική επίθεση με στόχο τη Wildberries - Στο επίκεντρο η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου
Ειδήσεις

Ρωσία: Νέα ουκρανική επίθεση με στόχο τη Wildberries - Στο επίκεντρο η αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου

Ζελένσκι: Απένειμε στον Έλον Μασκ το Τάγμα της Ελευθερίας
Ειδήσεις

Ζελένσκι: Απένειμε στον Έλον Μασκ το Τάγμα της Ελευθερίας

Φεντόροφ: Η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα αλλαγές για να μην χάσει τον πόλεμο
Ειδήσεις

Φεντόροφ: Η Ουκρανία χρειάζεται άμεσα αλλαγές για να μην χάσει τον πόλεμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
26/08/2026 - 22:20

Εντατικοποίηση των ελέγχων στον αιγιαλό και αυστηρά πρόστιμα σε επιχειρήσεις

Ειδήσεις
26/08/2026 - 21:55

Συναγερμός στο Κίεβο: Ο Πούτιν εξετάζει χτυπήματα στην καρδιά της ουκρανικής πρωτεύουσας

Magazino
26/08/2026 - 21:30

Από την απόλυτη φτώχεια στην κορυφή του κόσμου: Η συγκλονιστική ζωή της Dolly Parton

Ειδήσεις
26/08/2026 - 21:29

Νεπάλ: Βιβλική καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες – Εκατοντάδες νεκροί και αγνοούμενοι

Ειδήσεις
26/08/2026 - 21:20

Κυβερνοκατασκοπεία με κινεζικό αποτύπωμα στις ΗΠΑ: Στο στόχαστρο NASA, Fed και Γερουσία

Πολιτική
26/08/2026 - 20:50

Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την υποψήφια για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Carolyn Rodrigues – Birkett

Ειδήσεις
26/08/2026 - 20:30

Βερολίνο: Εκκενώθηκε συνοικία λόγω βόμβας του ΒΠΠ – 5.600 σπίτια εκτός ορίων ασφαλείας

Χρηματιστήρια
26/08/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: Ήπιες διακυμάνσεις με το βλέμμα στη Nvidia – Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, πετρέλαιο και ΕΚΤ

Περιβάλλον
26/08/2026 - 19:50

ΥΠΕΝ, Περιφέρεια Αττικής και Πράσινο Ταμείο παρουσίασαν το πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική»

Πολιτική
26/08/2026 - 19:30

Μητσοτάκης – Badenoch: Ενέργεια, μεταναστευτικό και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της συνάντησης

Ανακοινώσεις
26/08/2026 - 19:22

AUSTRIACARD: Άλμα 14% στα έσοδα – Στα €186,6 εκατ. το α’ εξάμηνο, ανοδική αναθεώρηση για το 2026

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
26/08/2026 - 19:20

Το ξένο σώμα του ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
26/08/2026 - 19:05

Κεραμέως: Μνημείο πολιτικού θράσους η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. για τις συντάξεις χηρείας

Εργασιακά
26/08/2026 - 18:50

108 εργαστήρια συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ τον Σεπτέμβριο

Υγεία
26/08/2026 - 18:30

Θεμιστοκλέους: «Ανάγκες θα υπάρχουν» στο ΕΣΥ – Περισσότερο προσωπικό, λιγότερη αναμονή στα χειρουργεία και νέα νοσοκομεία

Σχόλια Αγοράς
26/08/2026 - 18:03

Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέα υψηλά και «βλέψεις» για τις 2.700 μονάδες

Πολιτική
26/08/2026 - 17:53

Μητσοτάκης: Διήμερη περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα με το βλέμμα στη ΔΕΘ

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:51

Τραμπ: Δε νομίζω ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:45

Ιταλία: Ζητά €8 δισ. από την ΕΕ μέσω του SAFE για την ενίσχυση της άμυνας

Πολιτική
26/08/2026 - 17:34

Χρηστίδης (ΠΑΣΟΚ): Όχι άλλο σόου εις βάρος των συνταξιούχων

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:34

Politico: Ο Μαγιάρ αλλάζει σταδιακά εξωτερική πολιτική - Απειλή η Ρωσία για την Ουγγαρία 

Επιχειρήσεις
26/08/2026 - 17:17

Meta: Συμβιβασμός ύψους έως 16,7 δισ. δολαρίων για την υπόθεση εθισμού στα social media

Ειδήσεις
26/08/2026 - 17:16

Πολιτική προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη (27/8) σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου

Χρηματιστήρια
26/08/2026 - 17:05

Wall: Σταθεροποιείται μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό – Στο επίκεντρο η Nvidia

Ειδήσεις
26/08/2026 - 16:48

Πεζεσκιάν σε ΗΠΑ: Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση – Σκληραίνει στάση η Τεχεράνη

Ειδήσεις
26/08/2026 - 16:42

Reuters: Η πρόταση Μελανσόν για διαγραφή του χρέους προκαλεί πολιτική θύελλα στη Γαλλία

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/08/2026 - 16:38

Μετρό Θεσσαλονίκης: 60.000 επιβάτες την ημέρα θα εξυπηρετεί από αύριο 27/8 η επέκταση προς Καλαμαριά

Ανακοινώσεις
26/08/2026 - 16:24

ΟΛΠ: Διορισμός Ειδικού Διαπραγματευτή από Euronext Athens

Ειδήσεις
26/08/2026 - 16:22

ΗΠΑ: Ο επίμονος πληθωρισμός περιπλέκει την επόμενη απόφαση της Fed για τα επιτόκια

Πολιτική
26/08/2026 - 16:06

ΕΛ.Α.Σ: «Επικοινωνιακό αφήγημα» της κυβέρνησης η αποκατάσταση των συντάξεων χηρείας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ