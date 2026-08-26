Συναγερμός στο Κίεβο: Ο Πούτιν εξετάζει χτυπήματα στην καρδιά της ουκρανικής πρωτεύουσας

Νέα κλιμάκωση των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον στόχων στο Κίεβο, ακόμη και στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, φέρεται να εξετάζει η Μόσχα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο, αναφέρει ότι η Ρωσία εξετάζει επίσης την εντατικοποίηση των χτυπημάτων εναντίον κρίσιμων υποδομών της Ουκρανίας, καθώς εκτιμά ότι οι προσπάθειες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η ρωσική πλευρά θεωρεί ότι τα περιθώρια για διπλωματική πρόοδο έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να μην θεωρεί πιθανό να τερματίσει τον πόλεμο υπό την πίεση των δυτικών κυρώσεων ή ως αποτέλεσμα των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων και δικτύων logistics.

Στο επίκεντρο το Κίεβο

Οι πληροφορίες που μεταδίδει το Bloomberg σκιαγραφούν ένα ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, με το Κίεβο να βρίσκεται στο επίκεντρο των ρωσικών σχεδιασμών.

Η πιθανότητα εντατικοποίησης των επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και διεύρυνσης των στόχων δημιουργεί νέες ανησυχίες για την πορεία του πολέμου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα φέρεται να αξιολογεί ως ανεπαρκή τα αποτελέσματα της πίεσης που ασκείται στη Ρωσία μέσω των κυρώσεων, ενώ οι ουκρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές και στρατηγικές υποδομές εντός ρωσικού εδάφους δεν φαίνεται να έχουν μεταβάλει τη στάση του Κρεμλίνου.

Το «μυστήριο» ταξίδι του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα

Οι νέες πληροφορίες έρχονται ενώ παραμένει στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής η αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα.

Δεν έχει καταστεί σαφές εάν οι επαφές του Αμερικανού αξιωματούχου με Ρώσους παράγοντες συνδέονταν άμεσα με τις αμερικανικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν υπήρχαν προγραμματισμένες συναντήσεις Ρώσων αξιωματούχων με εκπροσώπους της αμερικανικής κυβέρνησης κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ωστόσο, το Axios, το οποίο είχε αποκαλύψει το ταξίδι του Ράτκλιφ, ανέφερε ότι πριν από την άφιξή του στη Μόσχα οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει την ουκρανική πλευρά πως υψηλόβαθμη αμερικανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να μεταβεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με την ίδια αναφορά, η Ουάσινγκτον είχε ζητήσει από το Κίεβο να αναστείλει τις επιθέσεις κατά τη διάρκεια της παραμονής του Αμερικανού αξιωματούχου στη Μόσχα.

Τραμπ: «Μιας κάποιας μορφής ρουτίνα» η επίσκεψη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σημασία της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA στη ρωσική πρωτεύουσα.

Σε σημερινές δηλώσεις του χαρακτήρισε το ταξίδι του Ράτκλιφ ως επίσκεψη «μιας κάποιας μορφής ρουτίνας», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο οι συνομιλίες του με Ρώσους αξιωματούχους να είχαν κάποιο αποτέλεσμα.

«Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ότι στόχος της αμερικανικής κυβέρνησης παραμένει ο τερματισμός της σύγκρουσης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η επίσκεψη του Ράτκλιφ δεν συνδεόταν με το Ιράν ή με τις ρωσικές απειλές προς το ΝΑΤΟ.

Νέα αβεβαιότητα για τις ειρηνευτικές προσπάθειες

Οι πληροφορίες του Bloomberg έρχονται να ενισχύσουν την αβεβαιότητα γύρω από την προοπτική μιας συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για ενδεχόμενη διεύρυνση των ρωσικών στόχων, η κατάσταση στην Ουκρανία θα μπορούσε να εισέλθει σε νέα, ακόμη πιο επικίνδυνη φάση, την ώρα που οι ΗΠΑ επιχειρούν να διατηρήσουν ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρωσία.

Προς το παρόν, πάντως, οι πληροφορίες για τους ρωσικούς σχεδιασμούς προέρχονται από πηγές που επικαλείται το Bloomberg και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από το Κρεμλίνο.