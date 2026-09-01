ΗΠΑ προς Ρωσία: Πρώτα τελειώνει ο πόλεμος, μετά έρχονται οι συμφωνίες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ φέρεται να δήλωσε στον Ρώσο υπουργό Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ ότι δεν μπορεί να υπάρξει ούτε άρση κυρώσεων ούτε νέες συμφωνίες με τη Μόσχα όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι δύο αξιωματούχοι συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών της G20 στην Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας.

Η τοποθέτηση του Μπέσεντ ήρθε την ώρα που η πρώτη διά ζώσης παρουσία του Σιλουάνοφ στη σύνοδο της G20 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 προκάλεσε αντιδράσεις από άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν ήδη σχεδιάσει την επέκταση των κυρώσεων, με στόχο να εντείνουν την πίεση στη ρωσική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά.

Η σπάνια αυτή συνάντηση, ωστόσο, ανέδειξε την πρόθεση της Ουάσινγκτον να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας υψηλού επιπέδου με τη Μόσχα, την ώρα που οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι επιδιώκουν να διατηρήσουν τη Ρωσία απομονωμένη όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Σύμφωνα με το Reuters, όταν ο Ρώσος υπουργός έθεσε στο τραπέζι άλλους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ο Μπέσεντ κατέστησε σαφές ότι «τίποτα δεν είναι δυνατό μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος».

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν, σύμφωνα με το Axios, το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία και οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης. Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι οι συνομιλίες αφορούσαν τη χρηματοοικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο της G20.

Η αιφνιδιαστική επιστροφή της Ρωσίας στο τραπέζι της G20 προκάλεσε έντονη δυσφορία στους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Αρκετοί εξ αυτών αντιτάχθηκαν στη συμμετοχή του Σιλουάνοφ στην καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία της G20, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία του Ρώσου υπουργού.