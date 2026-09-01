Μόντι προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει για χάρη της ανθρωπότητας

Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε τη Δευτέρα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τερματιστεί «για χάρη της ανθρωπότητας», τονίζοντας παράλληλα ότι το Νέο Δελχί θα στηρίξει κάθε προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης και τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Μόντι έκανε τις δηλώσεις του στην έναρξη των συνομιλιών του με τον Πούτιν στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Απευθυνόμενος στον Ρώσο πρόεδρο, τον αποκάλεσε «φίλο μου» και υπογράμμισε την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι αυτές καθοδηγούνται από την ανάγκη να τίθενται πάνω απ' όλα τα συμφέροντα της Ινδίας και της Ρωσίας.

«Όπως γνωρίζετε, η Ινδία στηρίζει όλες τις προσπάθειες για την ειρήνη σε αυτό το ζήτημα και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε και στο μέλλον», δήλωσε ο Μόντι, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας τους που έδωσε στη δημοσιότητα το Κρεμλίνο.

«Κάθε ημέρα που συνεχίζεται ο πόλεμος, η ανθρωπότητα, στην πραγματικότητα, κάνει ένα βήμα προς τα πίσω, ενώ κάθε βήμα προς την ειρήνη δίνει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα πραγματική ελπίδα για ειρήνη», πρόσθεσε.

Ο Ινδός πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι απαραίτητη η μετάβαση «από τον ατελείωτο πόλεμο στο τέλος του πολέμου» και στην κατάπαυση των εχθροπραξιών.

«Πρέπει να κινηθούμε ακριβώς προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε ο Μόντι, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί μια ειρηνευτική διευθέτηση για την Ουκρανία.

«Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε πρωθυπουργέ. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», απάντησε ο Πούτιν, σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά τη συνάντηση, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Πούτιν ενημέρωσε τον Μόντι για την πορεία της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα διαμηνύσει ότι είναι διατεθειμένη να τερματίσει τον πόλεμο μόνο με τους δικούς της όρους, τους οποίους η Ουκρανία έχει απορρίψει ως απαράδεκτους και ως απαίτηση για ουσιαστική συνθηκολόγηση.

Η Ινδία, όπως και η Κίνα, παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, γεγονός που έχει συμβάλει στην ενίσχυση των ρωσικών δημοσιονομικών εσόδων μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και την επιβολή εκτεταμένων δυτικών κυρώσεων στη Μόσχα.