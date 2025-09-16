Ebury: Ολοκληρώνει την εξαγορά της ArcaPay και επεκτείνεται στις Βαλτικές χώρες

Η Ebury, η διεθνής fintech εταιρεία που εξειδικεύεται στις διασυνοριακές πληρωμές και τη διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου, ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση της εξαγοράς της λιθουανικής ArcaPay, με την οποία δημιουργεί τη θυγατρική Ebury Partners Lithuania. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία και με την έγκριση της Τράπεζας της Λιθουανίας.

Η ArcaPay, που ιδρύθηκε το 2011 και έχει έδρα το Βίλνιους, εξυπηρετεί πάνω από 1.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε όλες τις Βαλτικές χώρες, παρέχοντας λύσεις για διεθνείς πληρωμές και διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου. Μέσω της εξαγοράς, η Ebury αποκτά άμεσο αποτύπωμα στην περιοχή, αξιοποιώντας την τοπική ομάδα πωλήσεων και το υπάρχον πελατολόγιο της ArcaPay.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Ebury για επέκταση στις Βαλτικές χώρες και ενίσχυση της θέσης της ως κορυφαίας πλατφόρμας για το διασυνοριακό εμπόριο B2B. Πρόκειται για συνέχεια της πρόσφατης ευρωπαϊκής επέκτασης της εταιρείας σε Δουβλίνο και Στοκχόλμη, καθώς και της εισόδου σε νέες αγορές όπως η Νότια Αφρική, η Νέα Ζηλανδία, η Χιλή και το Μεξικό.

Ο Marius Bausys, ιδρυτής της ArcaPay, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα ορόσημο για την εταιρεία μας. Οι πελάτες μας θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν την ίδια αφοσιωμένη εξυπηρέτηση, αποκτώντας ταυτόχρονα πρόσβαση στο παγκόσμιο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών της Ebury».

Από την πλευρά του, ο Kees Veerman, Διευθύνων Σύμβουλος της Ebury για την Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τον Καναδά, τόνισε: «Η ArcaPay διαθέτει κουλτούρα και προσέγγιση που ευθυγραμμίζονται πλήρως με αυτές της Ebury. Η συνεργασία συνδυάζει την τοπική τεχνογνωσία με τη διεθνή εμβέλεια της Ebury, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους πελάτες μας».

Η εξαγορά ενισχύει τη στρατηγική της Ebury να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις διεθνών πληρωμών και διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου, επιταχύνοντας την είσοδό της σε αγορές-κλειδιά και ενδυναμώνοντας την παρουσία της στις Βαλτικές χώρες.