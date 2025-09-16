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Project Agora: Η Κατερίνα Προμπονά νέα Commercial Director για την ελληνική αγορά
Επιχειρήσεις
17:12 - 16 Σεπ 2025

Project Agora: Η Κατερίνα Προμπονά νέα Commercial Director για την ελληνική αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Η Project Agora ανακοινώνει την ένταξη της Κατερίνας Προμπονά στην ομάδα της, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της Commercial Director για την ελληνική αγορά.

Η Κατερίνα διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο του ad tech και της ψηφιακής διαφήμισης, έχοντας αναλάβει καίριες θέσεις ευθύνης σε γνωστές εταιρείες του κλάδου. Στις πιο πρόσφατες συνεργασίες της με την Adweb και την Phaistos, ηγήθηκε στρατηγικών σε digital, programmatic, performance και omnichannel καμπάνιες, συνεργαζόμενη με την πλειοψηφία των media agencies και με μεγάλους διαφημιζόμενους από ένα ευρύ φάσμα κλάδων.

Με βαθιά γνώση του οικοσυστήματος της ψηφιακής διαφήμισης, η Κατερίνα Προμπονά αναμένεται να παίξει κομβικό ρόλο στην περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης της Project Agora στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας την αποστολή της εταιρείας να βοηθά τα brands να πετυχαίνουν τους στόχους τους μέσα από το ανοικτό διαδίκτυο και προηγμένες τεχνολογικές διαφημιστικές λύσεις.

H Κατερίνα Προμπονά δήλωσε για το νέο της ρόλο: «Με μεγάλη χαρά αναλαμβάνω το νέο μου ρόλο, ως Εμπορική Διευθύντρια στο Project Agora. Μαζί με την εξαιρετική και βαθιά καταρτισμένη ομάδα που αναλαμβάνω είμαι σίγουρη ότι θα πάμε το Project Agora στο επόμενο επίπεδο και θα φέρουμε τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικές λύσεις διαφήμισης σε ακόμα περισσότερους διαφημιζόμενους».

Η Έλενα Τσικνάκου, Chief Revenue Officer του Project Agora, σημείωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Κατερίνα. Η ομάδα της Ελλάδας είναι πιο ενισχυμένη και δυνατή από ποτέ. Σε συνδυασμό και με το πρόσφατο λανσάρισμα της Realize, της πανίσχυρης results-focused πλατφόρμας της Taboola, η ομάδα μας διαθέτει πλέον και τα εργαλεία και τη γνώση για να βοηθήσει τους πελάτες μας να φέρουν απτά, scalable αποτελέσματα στο open web, πέρα από το search και τα social».

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