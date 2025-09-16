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Τραμπ: Ανακοίνωσε συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας για την εξαγορά του TikTok
Επιχειρήσεις
17:25 - 16 Σεπ 2025

Τραμπ: Ανακοίνωσε συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας για την εξαγορά του TikTok

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια σημαντική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τρίτη 16/9 ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγορά των αμερικανικών δραστηριοτήτων της δημοφιλούς εφαρμογής TikTok. 

Η συμφωνία προβλέπει τη μεταβίβαση των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων της κινεζικής ByteDance σε Αμερικανούς ιδιοκτήτες, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της λειτουργίας της εφαρμογής στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, υπάρχει ήδη ομάδα ενδιαφερόμενων εταιρειών για την εξαγορά, ενώ ο Λευκός Οίκος θα ανακοινώσει σύντομα τον νέο αγοραστή. Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει εντός 30 έως 45 ημερών και θα περιλαμβάνει τόσο υφιστάμενους επενδυτές της ByteDance όσο και νέους Αμερικανούς επενδυτές, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το CNBC.

Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αριθμεί 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, αποτέλεσε σημείο έντασης τα τελευταία χρόνια, καθώς ο νόμος που ψηφίστηκε το 2024 απαιτούσε την πώληση των αμερικανικών δραστηριοτήτων της για λόγους εθνικής ασφάλειας. Υπήρχε ο φόβος ότι τα δεδομένα των Αμερικανών χρηστών θα μπορούσαν να γίνουν προσβάσιμα στην κινεζική κυβέρνηση, επιτρέποντας ενδεχομένως κατασκοπεία ή επιχειρήσεις επιρροής μέσω της εφαρμογής.

Η κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο, είχε αποφύγει την άμεση εφαρμογή του νόμου, επεκτείνοντας τρεις φορές την προθεσμία για την πώληση και αποφεύγοντας το ενδεχόμενο πλήρους απαγόρευσης της εφαρμογής. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει τη σημασία του TikTok για την πολιτική του, καθώς η εφαρμογή συνέβαλε στην επανεκλογή του πέρυσι, ενώ ο προσωπικός του λογαριασμός διαθέτει 15 εκατομμύρια ακολούθους. Μάλιστα, μόλις τον προηγούμενο μήνα, ο Λευκός Οίκος άνοιξε επίσημο λογαριασμό στην πλατφόρμα.

Προηγούμενες προσπάθειες για τη δημιουργία μιας νέας αμερικανικής εταιρείας που θα διαχειρίζεται τις δραστηριότητες του TikTok είχαν ανασταλεί την άνοιξη, εξαιτίας των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για υψηλούς δασμούς σε κινεζικά προϊόντα. Η τρέχουσα συμφωνία σηματοδοτεί μια προσπάθεια εκτόνωσης των εντάσεων και διασφάλισης της λειτουργίας της εφαρμογής στις ΗΠΑ υπό αμερικανικό έλεγχο.

Η εξέλιξη θεωρείται κομβική τόσο για την αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία όσο και για τις διεθνείς σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, καθώς αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τον έλεγχο ευαίσθητων ψηφιακών υποδομών και δεδομένων.

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