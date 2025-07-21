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ΕΛΑΣ: Επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου με 11 συλλήψεις
Ειδήσεις
19:07 - 21 Ιουλ 2025

ΕΛΑΣ: Επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου με 11 συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (18/7) με στόχο, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής ενώ συμμετείχαν και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπρόπυργου και αστυνομικού σκύλου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Από τις έρευνες σε σπίτια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κυνηγετική καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή από οικία στα Σπάτα, 18 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου και 12 ηχεία μεγάλης ισχύος.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, σε βάρος 57χρονου που συνελήφθη κατά την επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση κάθειρξης 6 ετών για ληστεία ενώ όλοι οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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