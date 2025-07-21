ΕΛΑΣ: Επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου με 11 συλλήψεις

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (18/7) με στόχο, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής ενώ συμμετείχαν και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπρόπυργου και αστυνομικού σκύλου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 11 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση του νόμου περί όπλων.