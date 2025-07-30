Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεταμόσχευση ήπατος στο 15χρονο Δημήτρη στο Τορίνο

Η μεταμόσχευση ήπατος στο 15χρονο Δημήτρη ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί και διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Le Molinette στο Τορίνο, καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες από την ιατρική ομάδα για να σωθεί η ζωή του Έλληνα εφήβου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 15χρονος έχει διαγνωστεί με σοβαρή διαταραχή της ανιδρωσίας και υπέστη θερμοπληξία κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Μέτσοβο, με αποτέλεσμα να εκδηλώσει οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο κορυφαίος καθηγητής Ρενάτο Ρομανιόλι, υπεύθυνος του Κέντρου Μεταμοσχεύσεων Ήπατος του Le Molinette, μαζί με την εξειδικευμένη ομάδα του.

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση έπαιξε το γεγονός ότι μέσα σε μόλις 48 ώρες από τη μεταφορά του Δημήτρη στην Ιταλία, εντοπίστηκε συμβατό μόσχευμα, καθώς ο ασθενής είχε ενταχθεί στη λίστα «υπερεπειγόντων περιστατικών» της χώρας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η κατάστασή του κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Καζέλλε του Τορίνο ήταν κάτι περισσότερο από κρίσιμη και η κινητοποίηση του ιατρικού συστήματος χαρακτηρίστηκε «υπερβατική».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, οι γιατροί του νοσοκομείου τόνισαν πως απαιτούνται αρκετές ημέρες για να υπάρξει ασφαλής ιατρική πρόγνωση. Ο 15χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της ηπατολογικής κλινικής, όπου θα παραμείνει υπό στενή παρακολούθηση τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Γεωργιάδης: Ο 15χρονος Δημήτρης σώθηκε

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε τα εξής:

«Πριν από λίγο έμαθα τα ευχάριστα νέα, οι ευχές όλης της Ελλάδος έπιασαν τόπο. Μετά από 8,5 ώρες απολύτως επιτυχημένου χειρουργείου, στο εξειδικευμένο Μεταμοσχευτικό Κέντρο στο Τορίνο της Ιταλίας, ο 15χρονος Δημήτρης σώθηκε! Η μεταμόσχευση ήπατος ολοκληρώθηκε με επιτυχία και σύντομα θα είναι πίσω στην Ελλάδα υγιής με την οικογένειά του. Συγχαίρω και ευχαριστώ όλους τους εργαζομένους του ΕΣΥ, από το ΚΥ Μετσόβου που πρώτο υποδέχθηκε τον Δημήτρη σε κώμα, στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα που έκανε τις πρώτες ενέργειες, το ΠΓΝ Ιωαννίνων που τον υποδέχθηκε, το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε με ασφάλεια από τα Ιωάννινα στην Πάτρα στο ΠΓΝ στο Ρίο και μετά στο Τορίνο, αλλά κυρίως την Μονάδα ΜΕΘ Παίδων του Ρίο και τον Διεθυντή κ. Ηλιάδη που έδωσαν την ψυχή τους για να σωθεί αυτό το παιδί. Ολα λειτούργησαν στην εντέλεια και το παιδί σώθηκε. Είμαι ευτυχής και υπερήφανος».