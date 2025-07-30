Γιγαντιαίος σεισμός στη Ρωσία – Ύφεση στον κίνδυνο για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός συγκλόνισε την Τετάερτη (30/7) τη Ρωσία και τον … μισό Ειρηνικό Ωκεανό. Συγκεκριμένα, στις 08:25 το πρωί (τοπική ώρα Καμτσάτκα), σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Αρχικά είχε εκτιμηθεί στους 8,0 και αργότερα στους 8,7 βαθμούς, προτού αναθεωρηθεί στο τελικό μέγεθος των 8,8.

Πρόκειται για έναν από τους έξι ισχυρότερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, με ανάλογη ισχύ με τον σεισμό του 2010 στη Χιλή και εκείνον του 1906 στο Εκουαδόρ.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 119 έως 149 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι, σε βάθος περίπου 19 έως 20 χιλιομέτρων, χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν ότι πρόκειται για έναν ρηχό υποθαλάσσιο σεισμό σε περιοχή όπου μια τεκτονική πλάκα υποβυθίζεται κάτω από μια άλλη.

Ο Κυβερνήτης της Καμτσάτκα, Vladimir Solodov, χαρακτήρισε το γεγονός ως «τον ισχυρότερο σε δεκαετίες» στην τοπική περιοχή, όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα.

Επιπτώσεις στη Ρωσία

Στην Καμτσάτκα και τα νησιά Κουρίλ, καταγράφηκαν τσουνάμι ύψους 3–4 μέτρων, ενώ σε ορισμένα σημεία το κύμα ξεπέρασε τα 5 μέτρα (περιοχή Severo‑Kurilsk). Η πόλη Severo-Kurilsk πλημμύρισε και εκκενώθηκε πλήρως, περίπου 2.000 κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές.

Στο Petropavlovsk-Kamchatsky, εκδηλώθηκαν ζημιές: κατάρρευση προσόψεων νηπιαγωγείου, πτώσεις αντικειμένων, διακοπές ρεύματος και επικοινωνιών (τηλεφωνικά δίκτυα) — ωστόσο δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, παρά μεμονωμένοι ελαφροί τραυματισμοί, κυρίως κατά τη διάρκεια της αυτο-εκκένωσης. Οι ρωσικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, αλλά ο κίνδυνος για τσουνάμι φαίνεται για την ώρα να έχει υποχωρήσει.

Υποχωρεί ο φόβος για τα τσουνάμι

Παρά το μέγεθος και την έκταση των αρχικών προειδοποιήσεων, οι αρχικές ανησυχίες για μαζικά καταστρεπτικά κύματα υποχώρησαν σταδιακά. Στην Χαβάη, η περιφερειακή κυβέρνηση ανέφερε «κανένα κύμα με πραγματικό αντίκτυπο» μέχρι στιγμής, και η απειλή αναβαθμίστηκε σε συμβουλή (advisory) αντί για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ομοίως, η απειλή για Guam και άλλα νησιά μειώθηκε αισθητά, με το τσουνάμι να θεωρείται πλέον υπό έλεγχο, αν και μικρές μεταβολές της θάλασσας πιθανόν να συνεχίσουν.

Οι ΗΠΑ και άλλες χώρες του νότιου Ειρηνικού εφάρμοσαν πρώτα προειδοποιήσεις, αλλά στη συνέχεια χαμήλωσαν το επίπεδο συναγερμού, καθώς δεν εμφανίστηκε συνεχιζόμενη απειλή.

Ηχηρά μέτρα σε παγκόσμιο επίπεδο

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) και άλλων χωρών εξέδωσαν προειδοποιήσεις για παραθαλάσσιες περιοχές σε ΗΠΑ (Χαβάη, Αλάσκα, Δυτική Ακτή), Καναδά (Β. Κολούμπια), Μεξικό και άλλες χώρες

Η Ιαπωνία, μέσω του JMA, αναβάθμισε την αρχική ανακοίνωση σε προειδοποίηση (warning) και διέταξε εκκενώσεις σε παράκτιες περιοχές, ιδιαίτερα στη βόρεια νήσο Hokkaido και τις περιοχές Tohoku και Kanto.

Στη Χοκάιντο παρατηρήθηκαν κύματα ύψους περίπου 30 εκ. έως 40 εκ, σε ολόκληρη την Ιαπωνία καταγράφηκαν έως 1,3 μ. κύματα σε κάποιες περιοχές, ενώ συνολικά περισσότεροι από 900.000 κάτοικοι τέθηκαν υπό συμβουλές εκκένωσης σε πάνω από 220 δήμους.

Οι προειδοποιήσεις επεκτάθηκαν επίσης σε Φιλιππίνες, Ταϊβάν, Ινδονησία, Νέα Ζηλανδία, με αναμενόμενα επίπεδα κύματος κυμαινόμενα από 0,3 έως 1 μ. ανάλογα με την περιοχή.

Περιοχές σε αυξημένη επιφυλακή

Αναλυτικότερα, οι περιοχές που βρέθηκαν σε υψηλή επιφυλακή συμπεριλαμβάνουν:

Καμτσάτκα και Βόρειες Κουρίλες (ειδικά Severo-Kurilsk), όπου εκδηλώθηκαν τσουνάμι υψηλών κυμάτων και ζήτησαν άμεση εκκένωση.

Ιαπωνία: παράκτιες περιοχές Hokkaido, Tohoku, Kanto — εκτεταμένες εντολές εκκένωσης, με σχεδόν 2 εκατομμύρια ανθρώπους υπό απειλή.

Η.Π.Α.: ιδιαίτερα Χαβάη, Αλάσκα (νησιά Aleutian), και η δυτική ακτή (Καλιφόρνια, Όρεγκον, Ουάσινγκτον) υπό watch/advisory στάτους.

Παγκόσμιες περιοχές του Ειρηνικού: περιλαμβάνουν Γουάμ, Ρότα, Saipan (Βόρειες Μαριάνες Νήσοι), Φιλιππίνες (ευρύτερα παράκτια τμήματα), Ταϊβάν, Ινδονησία (Papua, North Maluku, Gorontalo) και Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Γαλλική Πολυνησία.

Μελλοντικές εξελίξεις και διεύρυνση ανησυχιών

Οι αξιωματούχοι επισήμαναν ότι μετασεισμοί έως 7.5 Μ<sub>w</sub> μπορεί να συνεχιστούν για περίπου έναν μήνα μετά το κύριο γεγονός.

Παρά την αρχική σοβαρότητα της κατάστασης, η προειδοποίηση για καταστρεπτικό τσουνάμι μειώθηκε σχεδόν παντού, καθώς τα πρώτα κύματα απεδείχθησαν μικρότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις, και δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ζημιές πέρα από την πλημμύρα στη Severo-Kurilsk ή μικρές σε άλλες περιοχές.

Το γεγονός υπογραμμίζει τη σημασία των προειδοποιητικών συστημάτων (όπως το ρωσικό FP‑RSChS‑Tsunami), τα οποία λειτούργησαν αποτελεσματικά, επιτρέποντας γρήγορες εκκενώσεις και μείωση της απειλής.