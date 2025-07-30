Ισραηλινός υπουργός: Θα προσαρτήσουμε τμήματα της Γάζας εάν η Χαμάς δεν σταματήσει να «παίζει παιχνίδια»

Το Ισραήλ θα μπορούσε να απειλήσει με την προσάρτηση τμημάτων της Γάζας για να αυξήσει την πίεση στην μαχητική οργάνωση Χαμάς, δήλωσε ένας Ισραηλινός υπουργός.

Η δήλωση του μέλους του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, Ζεέβ Ελκίν, ήρθε μια μέρα μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας ότι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος το Σεπτέμβριο, εκτός αν το Ισραήλ λάβει μέτρα για την ανακούφιση των δεινών στη Γάζα και συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με τη Χαμάς

Κατηγορώντας τη Χαμάς ότι προσπαθεί να παρατείνει τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός προκειμένου να αποσπάσει παραχωρήσεις από το Ισραήλ, ο Έλκιν δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan ότι το Ισραήλ ενδέχεται να δώσει στην οργάνωση τελεσίγραφο για να καταλήξει σε συμφωνία πριν επεκτείνει περαιτέρω τις στρατιωτικές του ενέργειες.

«Το πιο οδυνηρό για τον εχθρό μας είναι η απώλεια εδαφών», είπε. «Μια διευκρίνιση προς τη Χαμάς: τη στιγμή που θα ξεκινήσει να «παίζει παιχνίδια» μαζί μας θα χάσει εδάφη που δεν θα ξαναπάρει ποτέ πίσω θα ήταν ένα σημαντικό μέσο πίεσης».

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα εξασφάλιζε 60ήμερη εκεχειρία και την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς σταμάτησαν την περασμένη εβδομάδα, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για το αδιέξοδο.