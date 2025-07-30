ΕΑΕΕ: Μικρή αύξηση στα συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών το Μάρτιο – Στο 18,2% η ασφαλιστική κάλυψη στη χώρα

Η τελευταία έρευνα της ΕΑΕΕ αφορά σε συμβόλαια που ήταν σε ισχύ την 31η Μαρτίου 2025 και συγκέντρωσε στοιχεία για 1.199.334 συμβόλαια, αριθμός αυξημένος κατά 0,8% σε σύγκριση με εκείνα που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2024 από τις ίδιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών στη χώρα ανέρχεται πλέον σε 18,2%, σύμφωνα με τη συμμετοχή 23 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 91,8% της παραγωγής στις ασφαλίσεις Περιουσίας.
Αν και η συνολική αύξηση του αριθμού ασφαλισμένων κατοικιών ήταν οριακή, καταγράφηκε αύξηση 5,4% στον αριθμό των συμβολαίων που περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες καλύψεις ώστε να ισχύει η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ.
Η τάση αυτή δείχνει ότι, έστω και σταδιακά, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσίας ενισχύονται με το σύνολο των καλύψεων για καταστροφικά φαινόμενα, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.