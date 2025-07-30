ΕΑΕΕ: Μικρή αύξηση στα συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών το Μάρτιο – Στο 18,2% η ασφαλιστική κάλυψη στη χώρα

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) συνεχίζει τη τριμηνιαία έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με στόχο την καταγραφή του πλήθους των συμβολαίων ασφάλισης κατοικιών και την παρακολούθηση της πορείας κάλυψης του λεγόμενου «κενού προστασίας» μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης.

Η τελευταία έρευνα της ΕΑΕΕ αφορά σε συμβόλαια που ήταν σε ισχύ την 31η Μαρτίου 2025 και συγκέντρωσε στοιχεία για 1.199.334 συμβόλαια, αριθμός αυξημένος κατά 0,8% σε σύγκριση με εκείνα που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2024 από τις ίδιες ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης κατοικιών στη χώρα ανέρχεται πλέον σε 18,2%, σύμφωνα με τη συμμετοχή 23 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν το 91,8% της παραγωγής στις ασφαλίσεις Περιουσίας.

Αν και η συνολική αύξηση του αριθμού ασφαλισμένων κατοικιών ήταν οριακή, καταγράφηκε αύξηση 5,4% στον αριθμό των συμβολαίων που περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες καλύψεις ώστε να ισχύει η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ.

Η τάση αυτή δείχνει ότι, έστω και σταδιακά, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσίας ενισχύονται με το σύνολο των καλύψεων για καταστροφικά φαινόμενα, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.