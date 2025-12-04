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Λακωνία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω της κακοκαιρίας Byron
Ειδήσεις
17:24 - 04 Δεκ 2025

Λακωνία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω της κακοκαιρίας Byron

Reporter.gr Newsroom
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Έντονες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις σημειώνονται την Πέμπτη (4/12), σε πολλές περιοχές της Λακωνίας, οι οποίες πλήττονται από την κακοκαιρία Byron.  

Μάλιστα στους κατοίκους της περιοχής εστάλη και μήνυμα από το 112, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα ορισμένοι δρόμοι να είναι δύσκολα προσβάσιμοι.

Κατά την ίδια πηγή, στον Πλάτανο του Γυθείου η έντονη βροχή έχει μετατρέψει σε χειμάρρους τους δρόμους του χωριού προκαλώντας σημαντικές ζημιές στην περιοχή, ενώ έχουν πλημμυρίσει σπίτια και καλλιέργειες.

Κλειστός ο δρόμος Σπάρτης – Γυθείου

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Σπάρτης, έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στον οδικό άξονα Σπάρτης – Γυθείου, λόγω των πολλών πλημμυρισμένων σημείων κατά μήκος του δρόμου.

Παράλληλα, στη συμβολή Κλαδά – Περιφερειακού έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος νερού και έχουν τοποθετηθεί αντιπλημμυρικά οδοφράγματα.

«Δύσκολη η κατάσταση»

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Βερούτης έκανε λόγο για δύσκολη κατάσταση.

Όπως σημείωσε, «καταγράφονται μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους, για αυτό επιχειρούν συνεχώς όλα τα μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αλλά και ιδιωτών, ώστε να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές των Δήμων Ανατολικής Μάνης και Ευρώτα, ενώ συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, για τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Επίσης, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας τόνισε ότι «δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην μεταφορά των μαθητών, ώστε να μην κινδυνεύσουν, όπως για παράδειγμα στην μεταφορά μαθητών του ειδικού σχολείου στην Πετρίνα, όπου πήγε πρώτα η Αστυνομία για να διαπιστώσει αν μπορούν να μεταφερθούν ασφαλώς οι μαθητές».

Μάλιστα, λόγω της κακοκαιρίας, ο κ. Βερούτης ανέφερε ότι «προσανατολίζομαι στο να εκδώσω απόφαση για κλείσιμο όλων των σχολείων, αύριο Παρασκευή».

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