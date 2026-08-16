Μάνη: Εικόνες καταστροφής μετά τις πλημμύρες

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε το ισχυρό μπουρίνι στη Μάνη, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο. Μέσα σε λίγη ώρα, μεγάλες ποσότητες νερού πλημμύρησαν δρόμους. Η Πυροσβεστική δέχτηκε πάνω από 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας, ενώ μια γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό, την ώρα που βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της στο Οίτυλο.

Το φως της ημέρας σήμερα αποκάλυψε το μέγεθος των ζημιών σε δρόμους και υποδομές.

Από περίπου τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, ένας τεράστιος όγκος νερού μετέτρεψε δρόμους σε χειμάρρους, παρασύροντας χώματα, πέτρες, ξύλα και άλλα φερτά υλικά. Τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα στην Ανατολική Μάνη. Συνεργεία του Δήμου και της Περιφέρειας επιχειρούν από νωρίς το πρωί για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

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Σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων, περισσότερα από 100 οχήματα εγκλωβίστηκαν μόνο στο σημείο όπου έγινε το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ενώ αρκετά από αυτά παρέμεναν μέχρι το πρωί ακινητοποιημένα και χρειάστηκε η συνδρομή συνεργείων για να απομακρυνθούν.

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