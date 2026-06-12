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ΥΠΑΑΤ: Πάνω από €67 εκατ. για αποκατάσταση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17:54 - 12 Ιουν 2026

ΥΠΑΑΤ: Πάνω από €67 εκατ. για αποκατάσταση πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων από πυρκαγιές και πλημμύρες

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη στήριξη των παραγωγών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις συνέπειες ακραίων φυσικών φαινομένων κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με τη δημοσίευση πέντε Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ολοκληρώνεται ένας ακόμη σημαντικός κύκλος κρατικής ενίσχυσης προς τους παραγωγούς που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές και πλημμύρες των ετών 2023 και 2024.

Οι αποφάσεις αποτελούν το τελικό στάδιο εκκαθάρισης της διαδικασίας στήριξης για την αποκατάσταση ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο, μετά τις προκαταβολές και τις πρώτες ενισχύσεις που είχαν ήδη χορηγηθεί στους δικαιούχους.

Αναλυτικά:

35 εκατ. ευρώγια τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 (Daniel και Elias).

16 εκατ. ευρώγια τις πυρκαγιές του 2024 σε πληγείσες περιοχές της χώρας.

14 εκατ. ευρώγια τις μεγάλες πυρκαγιές του 2023 σε Έβρο, Ρόδο, Αττική, Αχαΐα, Εύβοια, Κέρκυρα, Κορινθία, Μαγνησία και άλλες περιοχές.

1,5 εκατ. ευρώγια τις πυρκαγιές του 2023 σε Φθιώτιδα και Καβάλα.

650 χιλ. ευρώγια τις πυρκαγιές της περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου 2023 σε Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Μαγνησία.

Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που ενεργοποιούνται μέσω των συγκεκριμένων αποφάσεων υπερβαίνει τα 67 εκατομμύρια ευρώ, με τους πόρους να προέρχονται από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Οι ενισχύσεις θα καταβληθούν μέσω του ΕΛΓΑ, βάσει των πορισμάτων και των διαδικασιών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο των προαναφερόμενων αποφάσεων. Σημειώνεται ότι οι ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο.

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