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Υπόγεια διαρροή προπανίου πίσω από την τραγωδία στη «Βιολάντα»
Ειδήσεις
15:08 - 28 Ιαν 2026

Υπόγεια διαρροή προπανίου πίσω από την τραγωδία στη «Βιολάντα»

Reporter.gr Newsroom
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Το σημείο από όπου φαίνεται να ξεκίνησε η διαρροή προπανίου, που οδήγησε στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, εντόπισαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής κατά την αυτοψία τους στον χώρο, μετά το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαρροή εντοπίζεται σε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο διέρχεται κάτω από υπόγειο αποθηκευτικό χώρο της βιομηχανίας, επιφάνειας περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων.

Οι ειδικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προχώρησαν σε εκσκαφή του υπεδάφους σε βάθος μικρότερο του ενός μέτρου και διαπίστωσαν ότι το χώμα, σε μήκος 5 έως 7 μέτρων, ήταν υγρό λόγω της διαρροής προπανίου. Για λόγους ασφαλείας, οι εργασίες διακόπηκαν, καθώς υπήρχε κίνδυνος νέας έκρηξης.

Όπως εκτιμάται, το προπάνιο διέφυγε μέσω ανοιγμάτων στο έδαφος και συσσωρεύτηκε στον υπόγειο αποθηκευτικό χώρο. Εκεί λειτουργούσαν αυτόματες αντλίες νερού, οι οποίες πιθανότατα προκάλεσαν σπινθήρα, με αποτέλεσμα την ισχυρή έκρηξη. Οι εργαζόμενες βρίσκονταν στο ισόγειο και υπέστησαν θανάσιμους τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο Πυρασφάλειας που κατατέθηκε το φθινόπωρο του 2025 προέβλεπε την τοποθέτηση τεσσάρων ανιχνευτών εκρηκτικών αερίων, έναν σε κάθε φούρνο της παραγωγικής πτέρυγας. Ωστόσο, στο υπόγειο δεν υπήρχε φούρνος και, κατ’ επέκταση, ούτε ανιχνευτής που θα μπορούσε να προειδοποιήσει για τη διαρροή.

Παράλληλα, επτά εργαζόμενοι φέρονται να καταθέτουν ότι στον χώρο υπήρχε έντονη οσμή προπανίου πριν από το δυστύχημα.

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