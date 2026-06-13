Δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής: Ομόφωνα ένοχοι οι 4 κατηγορούμενοι

Ομόφωνα ένοχοι κρίθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι που δικάζονται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών για το θανατηφόρο δυστύχημα σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 19χρονου.

Υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο — αποτελούμενο από τακτικούς δικαστές και ενόρκους — έκρινε όλους τους κατηγορούμενους ενόχους, αποδίδοντας στον καθένα διαφορετική ποινική ευθύνη.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε τετελεσμένη μορφή για τον θάνατο του 19χρονου, καθώς και για απόπειρα αντίστοιχης πράξης εις βάρος του αδελφού του θύματος, ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο παιχνίδι.

Η σύζυγός του, η οποία φέρεται να είχε ρόλο συνδιαχείρισης της επιχείρησης, κρίθηκε ένοχη για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τόσο ως προς το τετελεσμένο αδίκημα όσο και ως προς την απόπειρα.

Ο χειριστής του μηχανήματος «Crazy Dance» καταδικάστηκε για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και πρόκληση ελαφρών σωματικών βλαβών.

Ο μηχανολόγος–μηχανικός που είχε εκδώσει τα πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του παιχνιδιού κρίθηκε επίσης ένοχος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τόσο για την τετελεσμένη πράξη όσο και για την απόπειρα.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση του ζητήματος των ελαφρυντικών, ενώ στη συνέχεια αναμένεται η ανακοίνωση των ποινών.