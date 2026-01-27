Βιολάντα: Τρεις συλλήψεις για τη φονική έκρηξη – Διαρροή προπανίου δείχνει η αυτοψία

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, καθώς και δύο ακόμη στελεχών της επιχείρησης, προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη. Όπως διευκρινίζεται, η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από διαρροή προπανίου.

Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η Bιολάντα τόνισε μέσω ανακοίνωσής της ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας. Η εταιρεία δηλώνει ότι από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος.

Οι συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφάλειας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι φέρονται να είχαν ευθύνη για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο εργοστάσιο. Όλοι απολογούνται ενώπιον των αξιωματικών της ΔΑΕΕ και κρατούνται, προκειμένου να οδηγηθούν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

Καθοριστικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί το εύρημα της αυτοψίας στον χώρο του εργοστασίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, στο υπόγειο εντοπίστηκαν σωλήνες προπανίου με εμφανή διάτρηση, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο διαρροής αερίου πριν από την έκρηξη. Παράλληλα, καταθέσεις εργαζομένων αναφέρουν ότι στην εγκατάσταση υπήρχε έντονη οσμή αερίου για ημέρες, χωρίς –όπως υποστηρίζουν– να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, παρά τις σχετικές επισημάνσεις προς τους υπευθύνους.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο έλεγχος πυρασφάλειας που διενήργησε η Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στους χώρους του εργοστασίου, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών λειτουργίας της μονάδας.

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Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, την ώρα που στο εργοστάσιο βρίσκονταν 13 εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας. Το ισχυρό ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, οδηγώντας στην κατάρρευση της οροφής και «κόβοντας» το κτίριο στα δύο. Στο σημείο της κατάρρευσης εργάζονταν πέντε γυναίκες της παραγωγής, κοντά στους φούρνους.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας συνεχίζεται από ειδικό κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, ενώ εξετάζεται και η πιθανή παρουσία αμμωνίας σε συνδυασμό με το προπάνιο. Παράλληλα, η εταιρεία Βιολάντα, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη και δεσμεύτηκε για τη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

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