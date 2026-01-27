ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βιολάντα: Τρεις συλλήψεις για τη φονική έκρηξη – Διαρροή προπανίου δείχνει η αυτοψία
Ειδήσεις
22:11 - 27 Ιαν 2026

Βιολάντα: Τρεις συλλήψεις για τη φονική έκρηξη – Διαρροή προπανίου δείχνει η αυτοψία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα, καθώς και δύο ακόμη στελεχών της επιχείρησης, προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης 27 Ιανουαρίου 2026 αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πράξεις και παραλείψεις που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη. Όπως διευκρινίζεται, η έκρηξη φέρεται να προκλήθηκε από διαρροή προπανίου.

Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, η Bιολάντα τόνισε μέσω ανακοίνωσής της ότι η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας. Η εταιρεία δηλώνει ότι από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος.

Οι συλληφθέντες είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφάλειας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι φέρονται να είχαν ευθύνη για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο εργοστάσιο. Όλοι απολογούνται ενώπιον των αξιωματικών της ΔΑΕΕ και κρατούνται, προκειμένου να οδηγηθούν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων.

Καθοριστικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί το εύρημα της αυτοψίας στον χώρο του εργοστασίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, στο υπόγειο εντοπίστηκαν σωλήνες προπανίου με εμφανή διάτρηση, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο διαρροής αερίου πριν από την έκρηξη. Παράλληλα, καταθέσεις εργαζομένων αναφέρουν ότι στην εγκατάσταση υπήρχε έντονη οσμή αερίου για ημέρες, χωρίς –όπως υποστηρίζουν– να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, παρά τις σχετικές επισημάνσεις προς τους υπευθύνους.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο έλεγχος πυρασφάλειας που διενήργησε η Πυροσβεστική στις δεξαμενές και στους χώρους του εργοστασίου, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών λειτουργίας της μονάδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzmgja0hsoh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, την ώρα που στο εργοστάσιο βρίσκονταν 13 εργαζόμενοι της νυχτερινής βάρδιας. Το ισχυρό ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, οδηγώντας στην κατάρρευση της οροφής και «κόβοντας» το κτίριο στα δύο. Στο σημείο της κατάρρευσης εργάζονταν πέντε γυναίκες της παραγωγής, κοντά στους φούρνους.

Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας συνεχίζεται από ειδικό κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, ενώ εξετάζεται και η πιθανή παρουσία αμμωνίας σε συνδυασμό με το προπάνιο. Παράλληλα, η εταιρεία Βιολάντα, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη και δεσμεύτηκε για τη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfzmdqw2rgjl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2026 - 22:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar
Ειδήσεις

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη
Ειδήσεις

Βαριές καμπάνες για 4 συλληφθέντες σε στέκι παράνομου τζόγου στη Θεσσαλονίκη

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα
Ειδήσεις

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά
Ειδήσεις

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ