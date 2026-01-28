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Τραμπ προς Ιράν: Προειδοποιεί για «σκληρότερη επίθεση» και κάνει επίδειξη στρατιωτικής ισχύος
Ειδήσεις
14:52 - 28 Ιαν 2026

Τραμπ προς Ιράν: Προειδοποιεί για «σκληρότερη επίθεση» και κάνει επίδειξη στρατιωτικής ισχύος

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη κλιμάκωση στη ρητορική απέναντι στο Ιράν σηματοδότησαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη νέα επίθεση θα είναι «πολύ χειρότερη» εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας την Τετάρτη (28/01), ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις κινούνται προς την περιοχή του Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι η ιρανική ηγεσία θα επιλέξει τον δρόμο της διαπραγμάτευσης. «Υπάρχει μια άλλη όμορφη αρμάδα που πλέει προς το Ιράν αυτή τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η Ουάσινγκτον εξακολουθεί να επιδιώκει συμφωνία.

Παραμένει ωστόσο ασαφές σε ποια ακριβώς στρατιωτική δύναμη αναφερόταν ο Τραμπ, καθώς στη Μέση Ανατολή έχει ήδη καταπλεύσει από τη Δευτέρα το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln με τα συνοδευτικά του πλοία, ενώ δεν αποκλείεται να πρόκειται και για πρόσθετα μέσα ενίσχυσης της αμερικανικής παρουσίας και αποτρεπτικής ισχύος στην περιοχή.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν, επικαλούμενος –μεταξύ άλλων– τη σκληρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, η οποία, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει οδηγήσει στον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διέψευσε την Τετάρτη ότι υπήρξε πρόσφατη άμεση επικοινωνία με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, παρά τις πληροφορίες για ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας μέσω τρίτων. «Δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ εμού και του Γουίτκοφ τις τελευταίες ημέρες και δεν υποβάλαμε κανένα αίτημα για διαπραγματεύσεις», δήλωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι διάφοροι μεσάζοντες βρίσκονται σε επαφή με το Ιράν.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι η θέση της χώρας του παραμένει αμετάβλητη: «Οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να γίνουν υπό απειλές. Συνομιλίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο όταν σταματήσουν οι πιέσεις και οι υπερβολικές απαιτήσεις». Η δήλωση αυτή αποτυπώνει το τεταμένο κλίμα που εξακολουθεί να επικρατεί στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Τεχεράνης, εν μέσω αυξημένης στρατιωτικής κινητικότητας και σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης.

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