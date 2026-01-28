ΠΑΣΟΚ: Άμεσα μέτρα αιχμής για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική

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Το ΠΑΣΟΚ προχωρά σε καμπάνια για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην Αττική, παρουσιάζοντας σήμερα (28/1) δύο σχετικά τηλεοπτικά σποτ.

Στη σχετική καμπάνια του κόμματος τονίζεται ότι «η αλλαγή στο κυκλοφοριακό μπορεί να γίνει άμεσα με μέτρα αιχμής», ενώ παρουσιάζονται τέσσερις βασικές προτάσεις:

Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Πολυζωνικό ωράριο προσέλευσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Δυνατότητα τηλεργασίας σε περιοχές με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.

Μηχανισμοί ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό κάθε 4 χιλιόμετρα.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει αυτές τις προτάσεις ως «λύσεις αιχμής, άμεσα εφαρμόσιμες», με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ παράλληλα δημοσιοποιεί τη συνολική του πρόταση για το κυκλοφοριακό στην Αττική.