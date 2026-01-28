ΠΑΣΟΚ: Άμεσα μέτρα αιχμής για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική

Στη σχετική καμπάνια του κόμματος τονίζεται ότι «η αλλαγή στο κυκλοφοριακό μπορεί να γίνει άμεσα με μέτρα αιχμής», ενώ παρουσιάζονται τέσσερις βασικές προτάσεις:
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Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.
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Πολυζωνικό ωράριο προσέλευσης των δημοσίων υπαλλήλων.
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Δυνατότητα τηλεργασίας σε περιοχές με αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο.
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Μηχανισμοί ταχείας απομάκρυνσης ακινητοποιημένων οχημάτων στον Κηφισό κάθε 4 χιλιόμετρα.
Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσιάζει αυτές τις προτάσεις ως «λύσεις αιχμής, άμεσα εφαρμόσιμες», με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής των πολιτών, ενώ παράλληλα δημοσιοποιεί τη συνολική του πρόταση για το κυκλοφοριακό στην Αττική.
✅ Η αλλαγή στο κυκλοφοριακό μπορεί να γίνει άμεσα με μέτρα αιχμής.— ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής (@pasok) January 28, 2026
▪️ Ενημερώσου για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό στην Αττική ?https://t.co/N9lSWD6JiA pic.twitter.com/21FCzB2kZT