ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ: Για τον κ. Μαρινάκη το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα δεν ακουμπάει θέματα εργασίας
Πολιτική
14:49 - 28 Ιαν 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Για τον κ. Μαρινάκη το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα δεν ακουμπάει θέματα εργασίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μέσω ανακοίνωσής του σήμερα (28/1), ο ΣΥΡΙΖΑ άσκησε έντονη κριτική στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη για τις δηλώσεις του σχετικά με τα εργασιακά ατυχήματα. 

Όπως αναφέρει λοιπόν η σχετική ανακοίνωση της Κουμουνδούρου:

«Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο δεν ακουμπούν θέματα εργασίας.

Η αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων στην χώρα μας και το ρεκόρ θανάτων το 2025, μάλλον δεν ακουμπούν θέματα εργασίας.

Το αν η Επιθεώρηση Εργασίας και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι υποστελεχωμένοι και σκοπίμως υποβαθμισμένοι, μάλλον δεν ακουμπά θέματα εργασίας.

Η εργασιακή ζούγκλα που έχει νομοθετήσει η ΝΔ με τις απλήρωτες υπερωρίες, τη κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης, την 6ήμερη εργασία, το 10ωρο και το 13ωρο, μάλλον δεν ακουμπά θέματα εργασίας.

Το μόνο που αφορά θέματα εργασίας, κατά τον κ. Μαρινάκη, είναι να προκαταβάλλει τα αίτια του πολύνεκρου εργατικού ατυχήματος πριν ολοκληρωθούν οι έρευνες των πυροσβεστικών και των εισαγγελικών αρχών. Αυτό αντιλαμβάνεται ως δουλειά του, αυτό κάνει.

Ντροπή».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/01/2026 - 14:56
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Άμεσα μέτρα αιχμής για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Άμεσα μέτρα αιχμής για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική

Μπατζελή στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Χρονοκαθυστερήσεις, απάτες και πολιτική ανοχή στις αγροτικές ενισχύσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Μπατζελή στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Χρονοκαθυστερήσεις, απάτες και πολιτική ανοχή στις αγροτικές ενισχύσεις

AfD: Προτείνει μονάδα απελάσεων τύπου ICE και νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας για αιτούντες άσυλο
Ειδήσεις

AfD: Προτείνει μονάδα απελάσεων τύπου ICE και νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας για αιτούντες άσυλο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα
Ειδήσεις

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού
Πολιτική

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες
Πολιτική

Μαρινάκης: Έως τον Σεπτέμβριο στο Υπουργικό το νομοσχέδιο για τις ραδιοφωνικές άδειες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:48

Μικρή υποχώρηση στη Wall Street εν μέσω ανησυχιών για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
10/08/2026 - 16:24

Σεισμός 6,6 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κολομβία - Αισθητός και στη Βενεζουέλα

Πολιτική
10/08/2026 - 16:03

ΠΑΣΟΚ: Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση Τσίπρα πως «συγκρούεται» με τα συμφέροντα

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 15:53

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσλήψεις στα Διευρυμένα Κέντρα Κοινότητας - Από Τρίτη (11/8) η έναρξη των αιτήσεων

Επιχειρήσεις
10/08/2026 - 15:48

SkyImpact Challenge: Οι κορυφαίες ιδέες καινοτομίας για το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 15:37

Αντιμεταναστευτική συμμαχία Μελόνι – Φρέντερικσεν με οδηγό τη «χριστιανική κληρονομιά»

Πολιτική
10/08/2026 - 15:09

Κικίλιας: Έρχονται 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα

Πολιτική
10/08/2026 - 15:06

Χριστοδουλάκης: «Δεν θα λυγίσουμε» – Τι απαντά σε δημοσίευμα για την DATAMED

Magazino
10/08/2026 - 15:00

Φρούτο του Μοναχού: Το φυσικό γλυκαντικό που κρύβει ισχυρή αντιοξειδωτική δράση

Νομίσματα
10/08/2026 - 14:30

Οι παράγοντες που θα κρίνουν την πορεία της αγοράς crypto αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 14:10

Απεβίωσε ο διανοούμενος Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών

Τεχνολογία
10/08/2026 - 14:04

«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της ΤΝ να πατήσουν φρένο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/08/2026 - 13:47

Η Ελλάδα ανοίγει την τραπεζική αγορά στους ξένους επενδυτές – Eurobank και Πειραιώς τραβούν τα βλέμματα

Οικονομία
10/08/2026 - 13:27

Πυρόπληκτοι: Έως €150.000 για ανακατασκευή – Ποιοι δικαιούνται ενισχύσεις και αποζημιώσεις

Πολιτική
10/08/2026 - 13:12

Γερουλάνος: «Χαμένη ευκαιρία» το Ταμείο Ανάκαμψης – Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει στροφές με πέντε σποτ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/08/2026 - 12:46

Πρωτιές της Ελλάδας σε κορυφαία τουριστικά βραβεία των ΗΠΑ

Αυτοδιοίκηση
10/08/2026 - 12:31

Δύο νέους αντιπεριφερειάρχες όρισε στην Αττική ο Χαρδαλιάς - Τα βιογραφικά τους

Οικονομία
10/08/2026 - 12:25

Παπαθανάσης: €1,7 εκατ. στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας για μέτρα πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σχολικές μονάδες

Ανακοινώσεις
10/08/2026 - 12:19

Σύνθεση ΔΣ και επιτροπών METLEN A.E.

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 12:13

Το πετρέλαιο ακριβαίνει ξανά μετά την ανακοίνωση των απαιτήσεων του Ιράν

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/08/2026 - 12:12

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,3% για τη βιομηχανική παραγωγή στο α’ εξάμηνο

Εμπορεύματα
10/08/2026 - 11:50

Big Oil: Πού κατευθύνονται τα κέρδη-ρεκόρ των $48 δισ. 

Τεχνολογία
10/08/2026 - 11:33

Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:24

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Χρηματιστήρια
10/08/2026 - 11:19

Αγορές: Άνοδος στην Ασία, πτωτικό άνοιγμα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
10/08/2026 - 11:01

Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Πολιτική
10/08/2026 - 11:00

Ο Πλεύρης αποθεώνει τον Τραμπ και ο πλανητάρχης τον… κοινοποιεί

Αναλύσεις
10/08/2026 - 10:58

Τι να προσέξετε στο Χρηματιστήριο Αθηνών αυτή την εβδομάδα

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:44

Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Kάηκε κτηνοτροφική μονάδα – 112 για εκκένωση

Ειδήσεις
10/08/2026 - 10:40

Γερμανία: Η AfD καλπάζει προς την εξουσία – Η κάλπη που μπορεί να ανοίξει την πόρτα στην «κόλαση»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ