ΠΑΣΟΚ εναντίον ΣΥΡΙΖΑ: Προφανώς δεν τους νοιάζει να φύγει ο Μητσοτάκης και η ΝΔ

Και συνεχίζει στην ανακοίνωση του το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης: «Ο κ. Ζαχαριάδης προχώρησε σήμερα σε μια πρωτοφανή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του.
Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας ισχυρίζονται πως για τα δεινά της κοινωνίας φταίει η αξιωματική αντιπολίτευση (!).
Προφανώς, δεν τους νοιάζει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
Όλοι πλέον καταλαβαίνουν ποιος είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ποιος το πολιτικό σωσίβιο του καταρρέοντος κ. Μητσοτάκη. Προφανώς, δεν θα τους ακολουθήσουμε στον κατήφορο».