ΧΑ: Κέρδη 0,67% για τον ΓΔ παρά τη γεωπολιτική νευρικότητα – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

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Η αρνητική ειδησεογραφία του σαββατοκύριακου σχετικά με τη μη επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα θέματα της Μέσης Ανατολής επηρέασε αρχικά τις αγορές στο ξεκίνημα των συνεδριάσεων, με το Euronext Athens να υποχωρεί έως τις 2.273 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη.

Στη συνέχεια, η αγορά ανέκαμψε σταδιακά με στήριξη από τραπεζικούς τίτλους (ΕΤΕ +2,3%, Optima +4,4%, BOCHGR +1,2%) και δεικτοβαρείς βιομηχανικές μετοχές (ΔΕΗ +4,1%, ΕΛΠΕ +3,4%, Metlen +0,9%), ενώ νέα υψηλά κατέγραψαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco, με τη ΒΙΟ να ενισχύεται κατά 3,2% και τη Cenergy κατά 3,6%.

Το κλείσιμο του ΓΔ στις 2295 μονάδες +0,67% κοντά στα υψηλά της συνεδρίασης, δίνει εκ νέου ανοδικό περιθώριο για προσέγγιση της κρίσιμης ετήσιας αντίστασης (pivot points 2330 μονάδες) ενώ ο τζίρος σήμερα δεν είχε την δυναμική της προηγούμενης εβδομάδας και έκλεισε στα 233 εκ.

Σε άνοδο η ΕΥΔΑΠ +4,6%, ο ΣΑΡ +2,3% στα καταναλωτικά, υποχώρηση σε ΤΙΤΑΝ -1,9%, AKTR -0,5%, ΜΟΗ -2,5%, χαμηλότερα οι ‘τουριστικές’ ΑΡΑΙΓ -1,8%, ΔΑΑ -1,2% που επηρεάζονται περισσότερο από όλες λόγω των υψηλών τιμών αεροπορικών καυσίμων και κυρίως της πιθανής ανεπάρκειάς τους.

Υπεροχή των καθοδικών στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΠΡΟΦ -1,2%, ΚΡΙ -3,1%, ΛΑΒΙ -1.8%, BYLOT -0.9%, ανοδικά η ΙΝΤΕΚ +1,9%, ΑΒΑΞ +2%, CREDIA +1.9%, ΟΛΠ +1,6%.

Μεικτές τάσεις και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση, υψηλότερα η ΔΟΜΙΚ +3,1%, πιέσεις στην REALCONS -1.8% και κυρίως σε ΤΡΑΣΤΟΡ -5,6% εν μέσω Δημόσιας Προσφοράς έως 150 εκ. με εύρος τιμής (ανεπίσημα 1-1,15) χαμηλότερα από την τρέχουσα.

Θετικά τα αποτελέσματα τριμήνου της BOCHGR με κέρδη στα 121 εκ. και σημαντική πιστωτική επέκταση, αναμονή για τα αντίστοιχα μεγέθη αύριο από ΔΕΗ και Optima, όπως και για την εξαμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI.

Μεικτή εικόνα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με πιέσεις στον γαλλικό CAC -0,9% αλλά αντίδραση από τον ιταλικό ΜΙΒ +0,4%, οριακές μεταβολές στα futures στις ΗΠΑ (S&P -0.1%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης