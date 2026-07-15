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Ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης: Παρέμβαση εισαγγελέα και έρευνα για τα έργα του Μετρό
Ειδήσεις
13:23 - 15 Ιουλ 2026

Ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης: Παρέμβαση εισαγγελέα και έρευνα για τα έργα του Μετρό

Reporter.gr Newsroom
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Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τις ρωγμές που εμφανίστηκαν σε πολυκατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν εάν οι ζημιές συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό.

Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης προκάλεσαν δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για φθορές σε κτίρια της περιοχής, τα οποία βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου πραγματοποιούνται εργασίες διάνοιξης της νέας γραμμής του Μετρό.

Με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, διατάχθηκε η διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια των ζημιών και να διαπιστωθεί αν έχουν προκύψει ποινικές ευθύνες.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν από τις εργασίες προκύπτει οποιοδήποτε ζήτημα ασφάλειας, αν έχουν διαπραχθεί τυχόν αξιόποινες πράξεις, αλλά και αν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους των πολυκατοικιών που παρουσίασαν προβλήματα.

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Στο επίκεντρο ο μετροπόντικας της Γραμμής 4

Οι ρωγμές που εντοπίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης εξετάζεται εάν σχετίζονται με την πορεία του μετροπόντικα (TBM), ο οποίος πραγματοποιεί τη διάνοιξη της σήραγγας για τη νέα Γραμμή 4 του Μετρό, η οποία θα συνδέει το Γαλάτσι με τον Ευαγγελισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την εμφάνιση των προβλημάτων, οι εργασίες διάνοιξης έχουν διακοπεί εδώ και περίπου έναν μήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Ο μετροπόντικας δεν αναμένεται να επανεκκινήσει τη λειτουργία του πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δεδομένων από τους ειδικούς εμπειρογνώμονες, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση στη λειτουργία των μηχανημάτων TBM.

Έρευνα από Έλληνες και ξένους ειδικούς

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, για την αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν κληθεί ειδικοί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εξετάζουν τα αίτια εμφάνισης των ρωγμών και αξιολογούν τη σχέση τους με τις εργασίες του Μετρό.

Οι τεχνικοί έλεγχοι επικεντρώνονται στα χαρακτηριστικά των φθορών, στην κατάσταση των κτιρίων και στις πιθανές επιπτώσεις από τη διάνοιξη της σήραγγας.

Από την πλευρά της Ελληνικό Μετρό, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, οι ζημιές που έχουν καταγραφεί αφορούν κυρίως τριχοειδείς ρωγμές στην τοιχοποιία και στους σοβάδες και όχι τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι τόσο οι τεχνικές υπηρεσίες της Ελληνικό Μετρό όσο και η κατασκευάστρια κοινοπραξία εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, πριν δοθεί το «πράσινο φως» για την επανέναρξη των εργασιών.

Ανησυχία στους κατοίκους

Το ζήτημα έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ζητούν πλήρη ενημέρωση και διασφάλιση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα κτίρια και τις περιουσίες τους.

Οι κάτοικοι της Κυψέλης έχουν προγραμματίσει παράσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, προκειμένου να θέσουν τα ερωτήματά τους και να ζητήσουν απαντήσεις για την πορεία των ελέγχων.

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