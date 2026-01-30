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Συμφωνία CSG και ΕΑΣ για πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο
Επιχειρήσεις
19:03 - 30 Ιαν 2026

Συμφωνία CSG και ΕΑΣ για πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο όμιλος CSG, μέσω της θυγατρικής του MSM Greece, και η κρατική ελληνική εταιρεία Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε. (ΕΑΣ), υπέγραψαν σήμερα τα συμφωνία για τη σύσταση κοινοπραξίας με αντικείμενο την παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στην Ελλάδα.

Η νεοσύστατη κοινοπραξία, με την επωνυμία Hellenic Ammunition A.E., αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση στρατηγικών παραγωγικών δυνατοτήτων στο Λαύριο, ενώ παράλληλα ενισχύει περαιτέρω την καθετοποίηση του ομίλου CSG στον τομέα της παραγωγής πυρομαχικών.

Η συμφωνία υπεγράφη σήμερα στην Αθήνα από τον Jiří Schönweitz, Managing Director της MSM Greece, και τον Χριστόφορο Μπουτσικάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων. Η υπογεγραμμένη συμφωνία περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, το καταστατικό της εταιρείας καθώς και τη σύμβαση παραχώρησης, οι οποίες καθιστούν δυνατή την τυπική σύσταση της Hellenic Ammunition A.E.

«Η σημερινή υπογραφή σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για το κοινό μας έργο με τα ΕΑΣ, αλλά και για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής βάσης. Το Λαύριο εξελίσσεται σε έναν σημαντικό πυλώνα παραγωγής πυρομαχικών για την Ελλάδα, την Ευρώπη και τους συμμάχους της», δήλωσε ο Jiří Schönweitz, Managing Director της MSM Greece. «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος, με ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την διοίκηση των ΕΑΣ για την εμπιστοσύνη της, καθώς και προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία για τη διορατική τους προσέγγιση και την αναγνώριση των δυνατοτήτων του έργου. Είμαστε βέβαιοι ότι στο μέλλον όλοι οι εμπλεκόμενοι θα ανατρέξουν με υπερηφάνεια σε αυτό το σημαντικό βήμα, το οποίο θα συμβάλει στην επανατοποθέτηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον παγκόσμιο χάρτη, εκεί όπου ανήκει», πρόσθεσε ο κ. Schönweitz.

«Η αποκατάσταση της παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης. Η κοινοπραξία με τον όμιλο CSG φέρνει επενδύσεις, σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνογνωσία, που θα επιτρέψουν τη βιώσιμη, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων και τη δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας», πρόσθεσε ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.

Σύμφωνα με την υπογεγραμμένη συμφωνία, η MSM θα αποκτήσει τον διοικητικό έλεγχο των παραγωγικών εγκαταστάσεων στο Λαύριο για τα επόμενα 25 χρόνια, γεγονός που επιτρέπει την υλοποίηση ενός εκτεταμένου προγράμματος επενδύσεων και εκσυγχρονισμού. Περίπου 120 εργαζόμενοι απασχολούνται σήμερα στις εγκαταστάσεις του Λαυρίου. Η εταιρεία σχεδιάζει να προσλάβει επιπλέον 180 εργαζομένους εντός του τρέχοντος έτους, με τον συνολικό αριθμό του προσωπικού να αναμένεται να φτάσει περίπου τους 300 έως το τέλος του έτους.

Η παραγωγή πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος θα λειτουργεί σε καθεστώς πολλαπλών βαρδιών το 2026. Το εργοστάσιο ήδη παράγει πυρομαχικά διαμετρήματος 155 χιλιοστών, ενώ προβλέπεται η προσθήκη και άλλων διαμετρημάτων εντός του έτους. Ένα σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο θα αποτελέσει η έναρξη παραγωγής του λεγόμενου base bleed grain (σύνθετο προωθητικό), η οποία έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης την αποκατάσταση της παραγωγής TNT στο Λαύριο. Η παραγωγή εκρηκτικών στην Ευρώπη έχει περιοριστεί επί μακρόν λόγω της μεταφοράς ενεργειακά απαιτητικών διεργασιών εκτός της περιοχής. Το έργο παραγωγής TNT στο Λαύριο είναι τεχνολογικά σύνθετο και έχει επεκταθεί σε εύρος καθώς πέραν της νίτρωσης, περιλαμβάνει πλέον και την παραγωγή βασικών ενδιάμεσων προϊόντων. Η έναρξη της παραγωγής έχει προγραμματιστεί για τη μεταβατική περίοδο μεταξύ 2026 και 2027. Συνολικά, οι επενδύσεις στο Λαύριο ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, με τον όμιλο CSG να έχει δεσμευτεί για μακροπρόθεσμες επενδύσεις έως και 50 εκατ. ευρώ στην κοινοπραξία.

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