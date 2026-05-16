Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου
Ναυτιλία
14:01 - 16 Μάι 2026

Έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών στο Λιμάνι Λαυρίου

Reporter.gr Newsroom
Την Πέμπτη (14/5), υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. και της εταιρίας «MARINETEΚ ADRIATIC» σύμβαση για το έργο προμήθειας και εγκατάστασης πλωτών λιμενοβραχιόνων και προβλητών.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η οποία προβλέπεται έως το τέλος του 2026, το λιμάνι του Λαυρίου θα διαθέτει 240 θέσεις ελλιμενισμού, σε αναλογία : 117 θέσεις για σκάφη έως 18 μ., 88 θέσεις για σκάφη από 18 έως 30 μ. και 35 θέσεις για σκάφη άνω των 30 μ.

Το έργο αυτό, το οποίο εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, πέραν των αναμενόμενων εσόδων για τον ΟΛΛ ΑΕ, υπολογίζεται ότι θα προσθέσει στον τζίρο των τοπικών επιχειρήσεων περίπου 20 εκ. ευρώ ετησίως και θα δημιουργηθούν περισσότερες από 100 νέες θέσεις εργασίας.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι με το έργο αυτό προστατεύονται οι θέσεις ελλιμενισμού σκαφών από τους επικίνδυνους νότιους ανέμους, ενώ προβλέπεται και η αντικατάστασή του συνόλου του υπάρχοντος παλαιού εξοπλισμού παροχής νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και των συνοδών δικτύων.

Ο ΟΛΛ ΑΕ αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για τη συνεργασία την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, την ΕΣΑΛ, καθώς και τις λοιπές Υπηρεσίες, οι οποίες ήταν αρμόδιες για την αξιολόγηση πλήθους περιβαλλοντικών, τεχνικών και οικονομικών μελετών.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης και έχοντας την υποχρέωση παρακολούθησης του έργου, παρευρισκόταν εκπρόσωπος της εταιρίας «OPTIMUM VALUE», ως τεχνικός σύμβουλος του ΟΛΛ ΑΕ, καθώς και ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτρης Λουκάς, ο οποίος εξαρχής είχε τοποθετηθεί θετικά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, αξιολογώντας τη θετική κοινωνική και οικονομική επίδραση στην πόλη.

